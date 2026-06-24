500 personas fallecen anualmente en NYC por el calor

NUEVA YORK.- El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) ha publicado el Informe sobre mortalidad relacionada con el calor en la Gran Manzana de 2026, un informe anual que describe el impacto del calor en la vida de los neoyorquinos.

El informe muestra que aproximadamente 500 neoyorquinos mueren cada año por causas relacionadas con el calor, lo que lo convierte en uno de los peligros meteorológicos más letales en NYC.

La mayoría de estas muertes son agravadas por el calor, produciéndose cuando empeoran condiciones de salud preexistentes, como las enfermedades cardíacas.

«El calor es un asesino silencioso», afirmó el doctor Alister F. Martin, comisionado de Salud de NYC, según el informe anual.

La mayoría de las personas que fallecieron por estrés térmico estuvieron expuestas a temperaturas peligrosas en hogares sin aire acondicionado.

Las muertes agravadas por el calor también fueron más propensas a ocurrir en el hogar, durante y después de los periodos de calor.

La falta de acceso a equipos de enfriamiento y a energía asequible para su funcionamiento sigue siendo uno de los factores de riesgo más significativos de muerte relacionada con el calor.

«Estas muertes se pueden prevenir y, a medida que nuestra ciudad se calienta por el cambio climático, debemos seguir invirtiendo en el acceso al aire acondicionado, en energía asequible y en medidas de protección en el trabajo para ayudar a los neoyorquinos a mantenerse seguros cuando hace calor”.

«El calor es el fenómeno meteorológico más letal al que nos enfrentamos en NYC; el cambio climático está provocando que las olas de calor peligrosas sean cada vez más frecuentes e intensas.

A medida que nos acercamos al inicio oficial del verano, recuerden mantenerse frescos e informados; conozcan sus opciones para mantenerse frescos y acudan a un centro de enfriamiento si no disponen de aire acondicionado.

Para ayudar a prevenir las muertes agravadas por el calor y otras enfermedades relacionadas, en los vecindarios clave con mayor riesgo, el DOHMH ha anunciado la incorporación de tres centros de enfriamiento en los Centros de Acción de Salud Comunitaria.

En Brownsville, en el 259 de la calle Bristol, en Brooklyn; en East Harlem, ubicado en el 158 E de la calle 115, esquina con la avenida Lexington, en Harlem-Manhattan; y en Tremont, ubicado en el 1826 de la avenida Arthur, en El Bronx.

Visiten a sus vecinos, especialmente a las personas mayores y a quienes tienen problemas de movilidad.

Inscríbanse en Notify NYC enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 para recibir alertas de emergencia durante los eventos de calor.

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