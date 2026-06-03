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Doctores pasando visita a niño recién intervenido junto a su madre
Sociales

14 niños reciben una nueva oportunidad para disfrutar plenamente su infancia

Porque ningún niño debería crecer con un corazón que le impida correr, jugar o soñar cuando su condición cardíaca puede tratarse..

PRIMICIAS DIGITAL3 de junio de 2026
0 2 minutos de lectura

Santo Domingo, República Dominicana. Junio 2026 Tras casi dos años de espera, tratamientos complementarios y aplazamientos debido a enfermedades respiratorias, Bryan finalmente recibió la intervención cardíaca que necesitaba para mejorar su salud y calidad de vida. Su historia representa la realidad de muchas familias dominicanas que enfrentan no solo una cardiopatía congénita, sino también importantes barreras económicas y médicas para acceder a atención especializada.

Bryan fue uno de los 14 pacientes beneficiados durante la más reciente Jornada Cardiovascular Pediátrica, organizada por Heart Care Dominicana y CardioStart International en las instalaciones de la Clínica Corazones Unidos, realizada del 15 al 22 de mayo en Santo Domingo.

Durante la jornada fueron intervenidos niños procedentes de Monte Cristi, Dajabón, Azua, La Romana, San Cristóbal, Barahona, La Vega, Peravia y Santo Domingo. En total se realizaron ocho cirugías cardiovasculares correctivas y seis procedimientos percutáneos terapéuticos mediante cateterismo cardíaco.

Personal médico dándole seguimiento a niña recién intervenida
Médicos y voluntarios en la Jornada Cardiovascular Pediátrica 2026

Las cirugías estuvieron a cargo, por parte de HCD de los doctores Ramón Almanzar y Fausto Santos junto al equipo quirúrgico internacional de CardioStart International y el equipo de la Clínica Corazones Unidos, dirigido por el Dr. Danilo Acosta. Los procedimientos percutáneos fueron realizados por el Dr. Richard Medina y el equipo médico internacional de CardioStart.

“Cada niño que recibimos nos recuerda que detrás de cada diagnóstico existe una familia esperando una oportunidad y una esperanza. La vulnerabilidad económica nunca debería decidir quién recibe tratamiento. Esta jornada demuestra lo que puede lograrse cuando médicos, voluntarios, instituciones, aliados y donantes trabajan unidos para cambiar historias de vida”, expresó el Dr. Pedro Ureña, fundador y presidente de Heart Care Dominicana.

La jornada reafirma el compromiso de las organizaciones participantes con la equidad en salud y el acceso a servicios cardiovasculares especializados para niños provenientes de comunidades vulnerables.

Heart Care Dominicana agradece a las familias que confiaron en el equipo médico, así como a Medicina Cardiovascular Asociada (MCA),  CardioStart International,  Clínica Corazones Unidos, Fundación Corazones Unidos,  SCOPH ODEM y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.

Asimismo, reconoce el respaldo de sus aliados y donantes: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Presidencia, Edwards Lifesciences, Lucy Doughty Foundation, Banco BHD, Fondo Gadiel del senador Omar Fernández, Banco Popular, Grupo Robledo, Propagas y Banco Central de la República Dominicana.

Para información sobre los programas de ayuda cardiovascular de Heart Care Dominicana, las familias pueden comunicarse al 809-622-4506.

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