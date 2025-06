Vivamos una vida significativa: ¿quién te llorará cuando mueras?

Por Emilia Santos Frias

Hoy nuestras líneas hacen análisis a otras de las grandes obras de Robin Sharma: ¿Quién te llorará cuando mueras?, un libro que ofrece más de 100 sugerencias para vivir una vida significativa, satisfactoria y encontrar su verdadero propósito al enfrentar desafíos y desarrollar habilidades.

Es un documento que aporta soluciones a dificultades que el ser humano enfrenta diariamente. Entre sus consejos está: dormir menos, pero procurar mayor calidad del descanso. Centrarnos en la calidad del sueño, no en la cantidad de horas dormidas. Por consiguiente, es preferible no comer después de las ocho de la noche.

Cenar temprano, evitar leer en la cama, ver o escuchar las noticias. Es recomendado dormir menos, pero de manera inteligente, para no perder oportunidades. Nunca dormir para evadir responsabilidades.

“Los mayores placeres suelen ser los más sencillos, como disfrutar la belleza y simplicidad de la naturaleza…, los alimentos, animales, regar una planta, sembrar un árbol…, descubrir la paz que da la naturaleza en sus pequeños detalles”.

Siempre con hincapié en descubrir nuestra vocación en la vida, porque eso, nos hace únicos y especiales. De esta forma podemos convertirnos en extraordinarios. “La vida es un camino lleno de opciones y decisiones que tomamos diariamente”.

Otra recomendación es buscar lo que nos hace feliz. Conectar con nuestro potencial y agregar valor a la vida de quienes nos rodean. Trabajar para que sea plena y llena de significado. “Mi vida es única y merece ser vivida al máximo”.

De igual forma, crear buenos hábitos, vivir cada momento con intención y propósito. “Las oportunidades perdidas rara vez vuelven a presentarse. Por eso, debemos tener autodisciplina. Ser más estrictos con nosotros mismos, para alcanzar las metas propuestas.

Para ello, tenemos que descomprimir; hacer una actividad que nos relaje: cocinar, levantarnos temprano, meditar, reír, llevar un diario, tomar fotos, leer, llevar un libro con nosotros…

El autor indica que requerimos de 21 días para crear un nuevo y buen hábito saludable. Pero, sólo lograremos todo lo propuesto, con disciplina y perseverancia. ¿Quién se preocupará por mi cuando muera?. Es necesario que programemos nuestras tareas diarias y dediquemos tiempo a lo que es importante para nosotros: lo que es realmente importante, como la familia, amigos, naturaleza, tiempo a solas…

Identificar en nuestra lista de tareas diarias esenciales, qué debemos dejar de hacer para ser más productivos. Al no perder oportunidades importantes, alcanzaremos el éxito y con él la felicidad que merecemos. Otra recomendación es que seamos más honestos: ser el mejor tú, más auténtico y transparente en todo lo que hacemos. Esto es, más cariñoso. ..

También, realizar pequeños actos de bondad, que forman parte de nuestra cuenta de amor. Asimismo, practicar la humildad, el perdón y la gratitud. Al mismo tiempo, aprender a aceptar a los demás como son. Esto nos ayudará a vivir feliz.

Asimismo, ser positivo y vivir en el presente, son recomendaciones significativas. Poseer menos preocupación, decidir enfrentar el futuro, dejar atrás el pasado y sus errores. Porque la positividad puede cambiar nuestras vidas. De igual forma, el autor nos dice que los primeros 30 minutos al despertar cada día, son cruciales para dedicarlos a nuestras metas.

Por ejemplo, 15 minutos de ellos a contemplar en silencio la naturaleza, todo los regalos que poseemos, y visualizar un día positivo. Además, leer para mantenernos inspirados, y algo muy importante, aprender a decir no con elegancia.

Es necesario, tener un enfoque selectivo y estratégico; realizar actividades importantes y enfocarnos en ellas. Hacer las cosas correctas, y para ello, hay que seguir el ejemplo del niño curioso. Bondad, inocencia, sencillez, acción…, jamás detenernos, nunca perder la curiosidad.

Sencillamente, pensar positivo y tener una actitud creativa. En ese orden, aprender cosas nuevas cada día. ‘El que pregunta podrá ser tonto 5 minutos, pero el que no lo hace, lo será toda la vida”.

Esencial leer un libro que nos haga reflexionar y nos llene de ideas. Ver una película que me haga soñar. Escuchar música edificante, que nos llene de energía y nos haga sentir vivos. Asistir a una conferencia que aporte nuevas perspectivas y ayude a alcanzar las metas. Al tiempo de tener momentos de inspiración y motivación, para alcanzar nuevo nivel y objetivos con éxitos.

Al probar algo nuevo cada día nos reinventamos. “El éxito también se mide por los obstáculos superados en busca de triunfar”. Esto es asumir riesgos, no conformarnos con la seguridad que podamos poseer. Sino, buscar oportunidad diariamente, sin temor a los obstáculos.

En consecuencia, es necesario no olvidarnos de vivir. “La vida es una tragedia cuando dejamos morir cosas dentro de nosotros, mientras vivimos. Morimos cuando dejamos de pensar, soñar y crear nuevas ideas, cuando abandonamos nuestros sueños”. Hay que vivir plenamente y no permitir que algo lo impida.

De igual manera, revisar nuestro tiempo, priorizar el que dedicamos a nuestras familias, relacionados y amigos…, iseamos selectivos al responder llamadas o atender el teléfono o el celular!, y siempre practicar el perdón. Porque el rencor es veneno que roba paz y felicidad. Al liberarnos de el avanzamos. Dejar ir el pasado, concentrarnos en el presente y el futuro.

Es preciso que planifiquemos nuestras metas y objetivos de vida, con los plazos para alcanzarlos. No podemos perder de vista esos objetivos y metas. El pensamiento positivo tiene poder, por lo tanto, debemos evitar pensamientos negativos, estos impactan nuestra salud física y mental.

“Son fuego que queman por dentro y privan la libertad de vivir plenamente”. Como es bien sabido, producen estrés que causa daños a largo plazo: enfermedad cardiovascular…, en ese aspecto, la recomendación es cuidar nuestro cuerpo para tener vida plena y satisfactoria.

“En un cuerpo sano descansa una mente sana”. Por este motivo, la sana alimentación y hacer ejercicio nos ayuda a vivir más y en buen estado. Con una mente tranquila y equilibrada.

Además, ser productivos, no ocupados. Asegurarnos de que las tareas sean positivas y alineadas con los objetivos y las metas. Entender que el dolor es un maestro y el fracaso es un camino hacia el éxito. Así que, todos los seres humanos lo enfrentamos, pero solo se transforma si lo usamos para auto descubrirnos: crecimiento personal.

Es sensato encontrar felicidad en cada situación, sabiendo que cada dificultad nos hará más fuertes. “Centrarnos en nuestras bendiciones en vez de en nuestros sufrimientos,como forma de encontrar la felicidad interior”, entendiendo que: “siempre hay algo porque agradecer”. iHay que avanzar hacia el objetivo con pequeñas acciones!.

En conclusión, usar nuestras palabras con cuidado, recordar el poder de ellas. Por eso, debemos ser cuidadosos con lo que decimos y hacia dónde dirigimos nuestras conversaciones. “Las palabras son las herramientas más poderosas e importantes cuando se usan de forma responsable”.

El autor nos invita a imaginar una realidad más rica al cultivar pensamientos positivos, porque nuestras percepciones moldean nuestra realidad. De ahí que, debemos tener una actitud optimista, y eso atraer. Las palabras tienen un impacto duradero.

Entonces, no nos preocupemos por las cosas que no puedemos cambiar; no puedo atrasar ni adelantar el tiempo. Como bien nos dice el autor. Enfoquémonos en nuestro potencial, dejando atrás preocupaciones.

Creemos momentos perfectos e impecables para nosotros y quienes amamos: nuestros entornos…, y siendo el tiempo nuestro, hay que aprovecharlo al máximo.

Sencillamente, esta obra nos invita a vivir fortaleciendo relaciones significativas y duraderas, con verdadera felicidad, creando anécdotas e historias. Contiene consejos prácticos para vivir con gratitud. Conscientes de la vida y nuestros sueños, para perseguirlos con valentía, al tiempo de entender y encontrar nuestro propósito en la vida.

