Tania Báez llega al United Palace de Nueva York “SIN PEDIR PERMISO”, el fenómeno teatral dominicano

Por José Zabala, creador de contenido

Nueva York. – Luego de conquistar al público dominicano con 11 funciones a casa llena, la reconocida comunicadora, escritora y productora Tania Báez llega al United Palace de Nueva York con “SIN PEDIR PERMISO”, una propuesta escénica que se ha consolidado como uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años en la República Dominicana, gracias a su autenticidad, su humor y su profundo contenido humano.

La esperada función será el viernes 23 de octubre de 2026, a las 8:00 de la noche, en el United Palace (4140 Broadway, New York, NY 10033), bajo la dirección de Waddys Jáquez. La llegada de “SIN PEDIR PERMISO” a Nueva York es posible gracias a la producción de Miosotis Cabrera y Jennifer Dietsch, de Cabrera Dietsch Productions, quienes lideran iniciativas para acercar producciones teatrales dominicanas de alta calidad a la comunidad dominicana e hispana en Estados Unidos.

Las boletas ya están disponibles a través de Ticketmaster y Boletos Express.

Escrita y producida por Tania Báez, “SIN PEDIR PERMISO” presenta cinco monólogos que retratan las vivencias, emociones, retos y procesos de transformación de mujeres de distintas generaciones. Con una combinación de humor, sensibilidad y reflexión, la obra aborda temas como el amor, la maternidad, la independencia, la autoestima, las relaciones de pareja y los nuevos comienzos.

La producción reúne sobre el escenario a un elenco de reconocidas figuras integrado por Milagros Germán, Pamela Sued, Rosmery Herrand, Carla Hernández y la propia Tania Báez, quienes ofrecen interpretaciones cargadas de autenticidad y una profunda conexión con el público.

Desde su estreno en Santo Domingo, “SIN PEDIR PERMISO” ha registrado 11 funciones a casa llena, consolidándose como una de las producciones teatrales dominicanas más exitosas y comentadas de los últimos años. Su éxito abre ahora las puertas para su encuentro con la comunidad dominicana e hispana de Nueva York en una función que promete emocionar, hacer reír y provocar reflexión.

Sobre esta presentación, Tania Báez expresó: “Llevar Sin Pedir Permiso al United Palace de Nueva York es un sueño que tenía cuando escribí esta obra. Lo que más me emociona es poder llegar a nuestra comunidad dominicana en Nueva York, esa comunidad que lleva su identidad con tanto orgullo lejos de casa y que ellas sean las primeras en expandir este mensaje a sus amigas latinoamericanas. Porque esta conversación no es solo nuestra. Es de todas. Y espero que el 23 de octubre sea apenas el inicio de un camino que nos lleve a cada ciudad donde haya una mujer lista para tenerla”.

La llegada de esta producción al United Palace representa un importante paso para la proyección internacional del teatro dominicano y una magnífica oportunidad para que la diáspora continúe respaldando el talento y las producciones artísticas nacionales, fortaleciendo los lazos culturales entre la República Dominicana y Nueva York.

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