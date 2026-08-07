Agricultura inicia proceso de categorización de puestos junto al MAP para fortalecer la carrera administrativa y mejorar las condiciones de los servidores

Santo Domingo. El Ministerio de Agricultura inició los trabajos de coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) para desarrollar un proceso de categorización de los puestos de trabajo, con el objetivo de establecer una escala salarial más justa que permita corregir las distorsiones existentes entre servidores públicos con más de 15, 20 y hasta 30 años de servicio en la institución, fortaleciendo al mismo tiempo la carrera administrativa.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura (ASPMA), Emilio Mambrú Santamaría, luego de una reunión de trabajo sostenida entre el ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, la viceministra administrativa de la institución, Herminia Reyes, y parte de la directiva de la Asociación de Servidores Públicos.

Asimismo, informó que, como parte de las acciones implementadas para mejorar las condiciones del personal, el Ministerio de Agricultura dispuso el pago del Bono por Rendimiento Individual correspondiente al año 2025 a todos los colaboradores, así como el desembolso del Bono de Carrera Administrativa 2025, además de la reactivación del programa Préstamo Feliz, un beneficio que permanecía suspendido desde hacía varios años y que ha sido restablecido para ofrecer mayores facilidades a los colaboradores de la institución.

Mambrú valoró la disposición del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, de impulsar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional y a la dignificación del capital humano, lo que representa un reconocimiento al desempeño, la trayectoria y el compromiso de los servidores públicos.

La iniciativa forma parte de los nuevos planes de la institución para fortalecer y mejorar las condiciones de todos los servidores del Ministerio, incluyendo programas de capacitación y desarrollo profesional.

El dirigente gremial afirmó que estas acciones reflejan una gestión comprometida con la dignificación del servidor público y con el fortalecimiento de una institución más moderna, eficiente y enfocada en el desarrollo de su principal activo: el capital humano.

Capacitación del personal

Como parte de esa visión de fortalecimiento institucional, el Ministerio de Agricultura, a través del Viceministerio de Planificación y Desarrollo, que dirige Sandra Lara, ha impulsado un amplio programa de formación y actualización técnica orientado a elevar las capacidades profesionales de los colaboradores y del sector agropecuario nacional.

Como resultado de esta estrategia, 315 técnicos y profesionales han sido beneficiados mediante cinco programas de formación especializada desarrollados en alianza con universidades nacionales e internacionales y organismos de cooperación.

Entre ellos figuran la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial, con 32 profesionales; el Taller de Formación de Formadores Agropecuarios, que capacitó a 65 técnicos extensionistas; y el Diplomado Intensivo en Innovación y Extensión Agrícola, actualmente en ejecución con la participación de 161 técnicos del Ministerio de Agricultura, la DIGEGA y el Banco Agrícola.

A estas iniciativas se suman la Maestría en Gerencia de Programas Sanitarios e Inocuidad de Alimentos, que cursan cinco profesionales del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, y la Maestría en Economía Aplicada a la Agricultura, en la que participan 52 profesionales vinculados al Ministerio de Agricultura, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional para fortalecer el talento humano, modernizar la gestión pública y dotar al Ministerio de Agricultura de un personal cada vez más capacitado para responder a los desafíos de una agricultura moderna, eficiente y competitiva.

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