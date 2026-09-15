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Estado Del Tiempo

VAGUADA INCIDE SOBRE EL PAÍS. ESTA TARDE AGUACEROS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO

PRIMICIAS DIGITAL15 de septiembre de 2026
3 3 minutos de lectura

Las condiciones meteorológicas permanecerán húmeda e inestable, producto de la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento predominante del este. Se pronostica que desde las primeras horas matutinas ocurrirán aumentos nubosos con lluvias pasajeras, principalmente en poblados de: La Altagracia,  El Seibo, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras cercanas. En la tarde, se formarán nubes de gran desarrollo vertical acompañadas de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizadas, especialmente en poblados de las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, el norte de Azua, Santiago, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Actividad tropical: se informa de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central. Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 40 % en los próximos 7 días.

Las temperaturas permanecerán calurosas con una sensación térmica elevada. Recomendamos ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. Asimismo, se aconseja permanecer en lugares frescos y ventilados. Tenga presente que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Distrito Nacional: en las horas matutinas aumentos nubosos en ocasiones. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: durante la mañana medio nublado en ocasiones. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas en las horas matutinas. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: en la mañana medio nublado en ocasiones. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

Mañana miércoles, nuestra área de pronóstico seguirá húmeda e inestable por influencia de la vaguada. Se prevé que desde la madrugada ocurrirán aumentos nubosos con chubascos locales y aisladas tronadas sobre poblados de Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, entre otros cercanos al litoral atlántico. En la tarde hasta las primeras horas de la noche, el acercamiento de una onda tropical, la influencia del viento y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), favorecerán los nublados con aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Juan, La Vega, Santiago Rodríguez y otras provincias cercanas.

Santo Domingo: nubes dispersas y caluroso. En la tarde, aguaceros, tronadas  y ráfagas de viento.

Distrito Nacional: nubes aisladas y caluroso. En la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

El jueves, la humedad asociada a la onda tropical generará durante la tarde y las primeras horas de la noche, incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en sectores de las regiones: noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza. Durante la noche, estas precipitaciones continuarán afectando algunos sectores de la costa sur.

Santo Domingo: chubascos locales en las horas matutinas. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Distrito Nacional: nublado en ocasiones con chubascos matutinos. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Resumen: vaguada en varios niveles de la troposfera mantendrá nuestra área húmeda e inestable. Esta tarde, aguaceros moderados  a locamente fuertes, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoMedio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.34/3623/25
Puerto PlataMedio nublado con aislados aguaceros y tronadas en la tarde.34/3623/25
DuarteMedio nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas en la tarde.33/3523/25
ConstanzaMedio nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde.28/3013/15
PeraviaMedio nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde.33/3524/26
San Pedro de MacorísMedio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas en la tarde.33/3523/25
La RomanaNubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos aislados y tronadas distanciadas.34/3623/25
La VegaMedio nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde.34/3621/23
Monseñor NouelAumentos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.33/3524/26
San CristóbalMedio nublado en ocasione con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.34/3621/23
SamanáMedio nublado con lluvias matutinas.33/3524/26
Monte CristiNubes dispersas y caluroso. En la tarde, chubascos aislados.34/3624/26
AzuaAumentos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.34/3619/21
San JuanAumentos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento.35/3718/20
BarahonaLigeros aumentos nubosos en las horas matutinas con chubascos aislados.34/3624/26
La AltagraciaAumentos nubosos con lluvias matutinas.33/3524/26

Meteorólogos: Damaris Mercedes/ Jesús Beltre.

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