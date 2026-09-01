FUERTES AGUACEROS CON TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO POR EFECTOS DE VAGUADA.VIGENTES AVISOS Y ALERTAS. RECOMENDACIONES EN AMBAS COSTAS (VER PRONOSTICO MARINO)

Las condiciones atmosféricas seguirán muy favorables para que se presenten aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente en las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua, Pedernales, Baoruco, San Juan, Valverde, entre otras provincias cercanas, producto de la influencia de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

Para mañana miércoles, nuestra área seguirá húmeda e inestable, y en combinación con la vaguada, estarán generando desde horas matutinas, algunos chubascos pasajeros hacia la región noreste y en poblados cercanos a la costa sur, como son: La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Peravia San Cristóbal y Barahona. En la tarde, se sumaran los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), para originar aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las regiones: noreste, sureste, noroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Debido a las precipitaciones previstas, se modifican los niveles de AVISOS y ALERTAS meteorológicas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas en zonas aisladas y altamente vulnerables de las siguientes provincias:

Niveles de Alerta y Aviso Meteorológico Alerta Aviso Descontinuada La Altagracia San Pedro de Macorís El Gran Santo Domingo La Romana Hato Mayor San Cristóbal El Seibo San José de Ocoa Monte Plata Samaná Santiago Rodríguez Peravia Azua Valverde Total: 10 Total: 4 Total: 0

Se informa que anoche la depresión tropical No. 5 alcanzó la categoría de tormenta tropical Edouard. Se ubica a unos 100 kilómetros al sur/ sureste de Cameron Louisiana, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, y se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 13 km/h. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

El jueves, seguiremos con la humedad suficiente sobre nuestra masa de aire, y unida al calentamiento diurno y la orografía local, crearan un ambiente favorable, para que desde horas matutinas se generen chubascos en las regiones noreste, sureste, cordillera Central y zonas fronterizas. En la tarde, las precipitaciones se presentarán en forma de aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente en poblados de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Santo Domingo: leves aumentos nubosos en las horas matutinas, En la tarde, aguaceros locales y aisladas tronadas.

Distrito Nacional: incrementos ocasionales de la nubosidad. En la tarde, aguaceros locales con aisladas tronadas. .

Resumen: seguiremos con un patrón atmosférico muy propicio para que se generen aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente durate la tarde hasta las primeras horas de la noche por la incidencia de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly. Se mantienen vigentes los AVISOS y ALERTAS meteorológica para algunas provincias. Recomendaciones en ambas costas (ver pronostico marino).

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Puerto Plata Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas, principalmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche. 34/36 23/25 Duarte Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 Constanza Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 27/29 13/15 Peravia Nublado con aguaceros y tronadas. 33/35 24/26 San Pedro de Macorís Nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 33/35 23/25 La Romana Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 La Vega Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 21/23 Monseñor Nouel Nublado con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento. 33/35 24/26 San Cristóbal Nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 34/36 21/23 Samaná Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 24/26 Monte Cristi Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. 34/36 24/26 Azua Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 19/21 San Juan Incrementos nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas. 35/37 18/20 Barahona Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 24/26 La Altagracia Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 24/26

Meteorólogos: Damaris Mercedes / Ivanna Tiburcio.-

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