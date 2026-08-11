Dominicana habilita centro de acopio para ayudar a Colombia por sismo

Las donaciones serán recibidas todos los días, de 08:00 a 17:00, hora local, e incluyen medicamentos e insumos médicos, alimentos enlatados y secos, líquidos de hidratación y toallas húmedas para higiene.

El personal encargado recibirá, clasificará y organizará los aportes para garantizar su adecuada custodia y posterior entrega a la población colombiana afectada por la emergencia, de acuerdo con un comunicado.

La iniciativa forma parte de las medidas de apoyo humanitario dispuestas por el Gobierno de Luis Abinader ante la emergencia y busca contribuir a los esfuerzos de respuesta en las comunidades golpeadas.

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el lunes a Colombia a las 07:34 hora local, con epicentro en el departamento de Chocó, en el occidente del país, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Según ese organismo, el movimiento telúrico fue percibido en varias de las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales.

Dejó más de 100 fallecidos, además de graves daños en edificaciones en Cali y Manizales principalmente, según datos preliminares.