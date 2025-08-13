UNPHU, AFP Reservas y Sipen presentan diplomado sobre sistema de pensiones y seguridad social

Para fortalecer el sistema de pensiones y de la seguridad social en República Dominicana, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Reservas y la Superintendencia de Pensiones (Sipen) iniciaron el diplomado Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorros (RITA), que contribuirá al desarrollo de una visión integral y crítica del sistema previsional dominicano.

Mediante este programa, presentado durante un acto en la sede de la UNPHU, serán entrenados profesionales de AFP Reservas en temas claves como la norma que rige el sistema, los mecanismos de regulación, los desafíos estructurales y las buenas prácticas que inciden en la gestión del régimen previsional.

La capacitación proporcionará una formación especializada, actualizada y práctica que permitirá fortalecer las competencias técnicas, normativas y operativas de los participantes y a la vez forma parte de las iniciativas de educación continua orientadas a promover el adiestramiento permanente de profesionales vinculados al sistema de seguridad social y de pensiones.

El vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, Henry Fuentes, definió la presentación de RITA como un antes y un después en el enfoque hacia la capacitación, una respuesta concreta a la necesidad de profesionalizar, actualizar y profundizar el conocimiento sobre nuestro sistema de pensiones, en un momento en que el país necesita más que nunca decisiones técnicas, informadas y responsables.

“Esta iniciativa es parte esencial de nuestra misión: acompañar a nuestros afiliados con un servicio de calidad, pero también ser actores activos en la construcción de un sistema sostenible, transparente y eficiente”, manifestó.

En tanto, el rector de la UNPHU, Miguel Fiallo Calderón, indicó que “este programa, que inicia hoy, representa un paso significativo en el fortalecimiento de las competencias profesionales en un sector tan vital para el desarrollo económico y social de la República Dominicana”.

La actividad contó también con la presencia del Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, quien expresó que “desde la SIPEN reafirmamos nuestro respaldo a todas las acciones que promuevan la capacitación continua y la actualización profesional. Un sistema previsional sólido se construye con colaboradores comprometidos, capacitados y conscientes de la trascendencia de su labor”.

En el discurso de cierre de la actividad, el vicepresidente Comercial de AFP Reservas, Jorge Dargam, manifestó que este diplomado representa una oportunidad invaluable para todos los profesionales que inciden de forma directa o indirecta en el sistema, brindándoles herramientas actualizadas y prácticas para comprender su estructura, funcionamiento y los retos que enfrenta el país.

Sostuvo que, desde sus orígenes, la entidad ha creído en el poder de la educación como motor de desarrollo. “Apostamos al conocimiento, a la formación permanente y al fortalecimiento de las capacidades técnicas que nos permitan brindar un mejor servicio a nuestros afiliados, a la vez que aportamos a la sostenibilidad del sistema”.

Este plan, que ha sido diseñado para brindar las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para analizar, comprender y actuar de manera efectiva en este ámbito, consta de cinco módulos que abordan antecedentes y Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones, Beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones Gestión y Supervisión de las Inversiones, Procesos Operativos de las AFP y Ahorro: planificación financiera para el futuro.





