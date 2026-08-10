Estiman rotura de tradiciones empañaron este año lucidez desfiles dominicanos en NYC; por primera vez no asiste un cónsul de RD

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan comentan que los desfiles de este año se han visto empañados por la rotura de tradiciones que durante años se mantuvieron vigentes.

Entre las más notorias figura la negativa del alcalde Zohran Mamdani de participar en la tarima principal junto a los dominicanos durante la Gran Parada Dominicana de El Bronx. Subió al escenario cuando ya estaba despejado, habló brevemente y luego desfiló de forma paralela a los quisqueyanos.

En esa actividad también se registraron varios incidentes violentos e incluso la Policía decomisó un fusil cargado a uno de los participantes. Otra tradición que no se celebró fue la recepción oficial en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde, donde históricamente se congregaban cientos de dominicanos con música, gastronomía y representaciones culturales del país caribeño.

En su lugar, trascendió que Mamdani habría optado por una cena limitada a 100 invitados este jueves 13, concluidas todas las actividades. El viernes previo al desfile, el alcalde ofreció una rueda de prensa sobre la organización y seguridad del evento, en la que participó el congresista Adriano Espaillat, invitado por la comisionada del NYPD, Jessica Tisch.

El alcalde, al hablar primero no mencionó ni miró al congresista. Sin embargo, Tisch inició su intervención elogiando el liderazgo de Espaillat, mientras el alcalde y el congresista permanecían uno al lado del otro y evitaban el contacto visual.

Cuando el congresista habló hizo lo mismo con el alcalde, ni lo mencionó ni miró, pero se fue en elogios hacia la comisionada del NYPD.

Mamdani tampoco asistió a la gala benéfica previa al desfile, celebrada en New Rochelle, y el cónsul Jesús Vásquez Martínez no habló en este evento ni asistió al desfile este domingo, como es tradición.

Durante el tradicional desayuno que organiza Espaillat, previo al desfile en un restaurant en el Alto Manhattan, fueron reconocidas Tisch y Julie Menin, presidenta del Consejo Municipal de NYC. Mamdani no fue invitado.

El distanciamiento entre ambos habría surgido tras el apoyo del congresista a la campaña de Mamdani a cambio de apoyar su reeleccion al Congreso. Pero el alcalde no cumplió y respaldó a su rival.

A pesar de estas situaciones, la 44.ª edición del desfile transcurrió en orden a lo largo de la Sexta Avenida, desde la calle 37 hasta la 55. Decenas de carrozas y agrupaciones folclóricas participaron en una jornada que, según estimaciones, triplicó la asistencia de la parada de El Bronx, y todo fue en orden.

La seguridad fue extrema. Más de dos mil agentes de Policía participaron en el operativo, incluyendo unidades de Servicios, Policía Montada, K-9 y la Oficina de Contraterrorismo. Además, helicópteros y drones supervisaron el recorrido.

Los cierres de calles dificultaron la circulación vehicular y el estacionamiento en las inmediaciones del evento.

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