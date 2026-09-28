Trae pone en funcionamiento dos autobuses para el transporte escolar en San José del Puerto de Villa Altagracia

Por Emmanuel Solano

Villa Altagracia.- El Director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil ,ingeniero Felipe Cartagena, entregó reparado un vehículo y puso en funcionamiento otra unidad de transporte de mayor capacidad para facilitar el servicio a los estudiantes del Distrito Municipal del Puerto.

Cartagena expresó que el autobús que estuvo fuera de servicio por una avería en la transmisión fue reparado y se encuentra nuevamente en funcionamiento en el corredor que atiende a los del Distrito Municipal de San José del Puerto y que también fue incorporado un autobús de mayor capacidad para reforzar el transporte en esas comunidades.

Estas medidas forman parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión con los comunitarios villa altagracianos con el Director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil , Luis Felipe Cartagena, gestionada por el asistente del ministro de Educación Luis Miguel De Camps, Julian Mateo .

El licenciado Julian Mateo agradeció al director del Trae ,Luis Felipe Cartagena, por haber resuelto en la brevedad esta problemática que afectaba a los estudiantes de San José del Puerto y también la dotación de un nuevo autobús.

Indicó que con estas unidades los estudiantes podrán asistir seguros y a tiempo a sus respectivos planteles escolares y los padres, madres y tutores se ahorran parte del presupuesto familiar.

El Director del Trae, ingeniero Luis Felipe Cartagena, es uno de los servidores públicos más eficiente con que cuenta el Estado dominicano,según mediciones que se han realizado.

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