Leones disputarán siete partidos de pretemporada

BOCA CHICA.- Un total de siete partidos de pretemporada sostendrán los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, los cuatro primeros en la academia de los Yankees de Nueva York que sirve como base de entrenamientos del equipo escarlata.

El miércoles 30 de septiembre, los Leones tendrán dos juegos simultáneos a las 11:00 de la mañana, uno frente a las Estrellas Orientales y el otro contra la selección de Italia que se prepara para el torneo Premier 12.

El sábado 3 de octubre, el Escogido volverá a medirse contra Italia, también a las 11:00 de la mañana.

El cuarto compromiso de los dirigidos por Ramón Santiago se realizará el viernes 9 de octubre a las 10:00 de la mañana, ante los Toros del Este.

El sábado 10, los Leones irán a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales a las 5:00 de la tarde en el Tetelo Vargas y luego el lunes 12 se trasladarán a La Romana, donde chocarán contra los Toros en el Francisco A. Micheli.

El último juego de pretemporada de los 18 veces campeones nacionales será el martes 13 en su estadio Quisqueya Juan Marichal, frente a los Tigres del Licey.

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