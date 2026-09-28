Más de millón y medio de dominicanos afectados por potente tormenta de este fin de semana en EUA

NUEVA YORK.- Más de un millón y medio de dominicanos, entre otras etnias, residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Delaware, Massachusetts y Rhode Island, se vieron afectados este fin de semana por una poderosa tormenta que azotó el noreste de Estados Unidos.

El fenómeno atmosférico provocó fuertes lluvias y vientos, la cancelación y suspensión de cientos de vuelos en distintos aeropuertos, decenas de miles de cortes de electricidad en hogares, calles, avenidas y autopistas cerradas por inundaciones, viviendas y negocios anegados, y miles de árboles caídos.

Para este lunes se esperan lluvias moderadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, continúan los retrasos de vuelos en la región, de acuerdo con el sitio de seguimiento aéreo FlightAware.

En la ciudad de NY, declarada en estado de emergencia el viernes y sááado por la gobernadora Kathy Hochul, murió Leighton Brown, de 56 años, empleado de la Autoridad de Vivienda de NYC (NYCHA).

Brown fue golpeado por un árbol que cayó el sábado por la tarde en el sector de East New York, en Brooklyn.

Decenas de grandes conciertos fueron suspendidos en la ciudad. Entre los eventos afectados en la región también figuraron el concierto de Ed Sheeran en el Gillette Stadium, propiedad del multimillonario Robert Kraft, y el partido de cierre de temporada entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.

En la gran manzana, se registraron grandes inundaciones en zonas de Howard Beach, Queens, y Staten Island. Según la Oficina de Manejo de Emergencias, cerca de 3.000 usuarios seguían sin electricidad este domingo, principalmente en el sur de Staten Island, aunque el servicio fue restablecido en gran parte durante la tarde.

Brigadas del Departamento de Parques trabajaron en turnos de 12 horas para atender la caída de árboles y otros riesgos. Las autoridades pidieron a los residentes reportar árboles en condiciones peligrosas a través del 311.

Además, Con Edison informó que había restablecido el servicio a más de 21.000 clientes en la ciudad y el condado de Westchester desde el inicio de la tormenta.

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