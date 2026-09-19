PARCELEROS PIDEN A ABINADER DECLARAR EN EMERGENCIA AMBIENTAL PROYECTOS DEL IAD EN LA ROMANA

Denuncian “un infierno de carbón, tala de árboles y ocupaciones” en más de 42 mil tareas de los proyectos 406, 476 y 520 de Cumayasa, El Gato y La Noria

LA ROMANA. «La Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo» (FARCOMPE), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (PROAAGROPOR-CUMAYASA) , solicitaron hoy al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia ambiental los proyectos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) ubicados en la provincia La Romana, especialmente los ubicados en Cumayasa, Villa Hermosa, Sección El Gato, La Noria.

Las organizaciones denunciaron que terrenos concebidos para la producción agropecuaria están siendo afectados, según sus señalamientos, por tala indiscriminada de árboles, fabricación clandestina de carbón, ocupaciones y presuntas operaciones irregulares de comercialización de terrenos, por lo que reclamaron una intervención urgente del Poder Ejecutivo.

“Basta ya, llegó la hora de que el Gobierno dominicano actúe en La Romana e intervenga las tierras del IAD en esa provincia”, declararon los dirigentes y voceros de los parceleros, Mario Díaz, Angela María Acosta y Eusebio Rijo.

CUATRO INTIMACIONES SIN RESPUESTA:

Mario Díaz afirmó que las organizaciones han intimado en cuatro ocasiones mediante actos de alguacil al Instituto Agrario Dominicano y al Ministerio de Agricultura para que realicen un saneamiento integral desde cero de los Proyectos 406, 476 y 520, sin que esas instituciones actúen aún.

El abogado y dirigente sindical explicó que no se trata simplemente de entregar nuevas parcelas, sino de realizar una revisión completa de los expedientes y ocupaciones para determinar quiénes son los legítimos beneficiarios, quiénes poseen documentación válida y cuáles ocupaciones o transferencias carecen de sustento jurídico.

“Queremos que se investigue todo y que si una documentación es legítima, que se respete; si existen documentos falsos, duplicados o utilizados fraudulentamente para negociar terrenos del Estado, que se determine quiénes son los responsables y que respondan ante la justicia”, sostuvo.

DENUNCIAN PRESUNTA VENTA IRREGULAR DE TERRENOS:

Los parceleros solicitaron además investigar denuncias sobre personas que estarían ofreciendo terrenos de la Reforma Agraria a dominicanos y extranjeros, utilizando supuestos títulos o documentos provisionales cuya legalidad y autenticidad, según plantean, deben ser verificadas por las autoridades.

Las organizaciones aclararon que su denuncia no está dirigida contra ninguna nacionalidad, sino contra cualquier persona que eventualmente esté ocupando, comercializando o explotando terrenos del Estado sin derechos legalmente reconocidos.

MEDIO AMBIENTE HA RESPONDIDO, PERO “LE FALTAN RECURSOS”:

Los denunciantes reconocieron la respuesta que en las últimas semanas han dado las autoridades provinciales de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA), cuyos representantes han acudido a zonas señaladas por los parceleros.

Sin embargo, sostienen que la capacidad operativa es insuficiente.

“Las autoridades han escuchado nuestro llamado y han ido personalmente a los lugares donde hemos denunciado estos hechos. Pero necesitan más personal, vehículos y recursos para poder actuar de manera permanente”, afirmaron.

Como muestra de colaboración, los propios parceleros ofrecieron un local de concreto para establecer un destacamento y una dotación militar permanente en la zona.

“EL SUEÑO DE LA REFORMA AGRARIA NO PUEDE TERMINAR CONVERTIDO EN CARBÓN”:

Mario Díaz advirtió que el deterioro de estos asentamientos constituye una contradicción con el propósito histórico de la Reforma Agraria.

“El sueño de los gobiernos que impulsaron la Reforma Agraria, incluyendo al presidente Luis Abinader, no puede terminar convertido en carbón, esas tierras fueron destinadas a producir alimentos, generar empleos y garantizar un futuro digno a los agricultores, no para convertirse en escenario de depredación ambiental”, expresó.

Las organizaciones también solicitaron que la aplicación del Decreto 615-26, relativo a la protección del patrimonio natural y al combate de conductas consideradas terrorismo medioambiental, tenga una respuesta efectiva en esta zona de La Romana.

PIDEN INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO:

Los parceleros plantearon al presidente Abinader una intervención interinstitucional que incluya al IAD, al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, al SEMPA, al Ministerio Público y a los organismos de seguridad, con el propósito de:

Realizar un saneamiento jurídico y administrativo desde cero .

. Levantar un registro físico y georreferenciado de las parcelas.

Revisar los expedientes y documentos de los ocupantes.

Investigar las denuncias sobre ventas y transferencias irregulares.

Identificar y perseguir las actividades de tala y fabricación clandestina de carbón.

Recuperar terrenos ocupados ilegalmente, conforme al debido proceso.

Garantizar la permanencia de los verdaderos agricultores y parceleros.

Establecer una presencia permanente de las autoridades ambientales y de seguridad.

“No estamos pidiendo privilegios ni confrontaciones, estamos pidiendo Estado, autoridad, investigación, justicia y seguridad jurídica, queremos que los terrenos del IAD vuelvan a producir alimentos y que los verdaderos agricultores recuperen el sueño de la Reforma Agraria”, concluyó Díaz.

Las organizaciones advirtieron que continuarán documentando las denuncias y reclamando públicamente la intervención del Gobierno hasta que se produzca una respuesta institucional sobre la situación de los proyectos agrícolas de La Romana.

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