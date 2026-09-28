Marchan contra violencia de género en Alto Manhattan a 27 años asesinato dominicana Gladys Ricart

NUEVA YORK.- Vestidas de novia y con velos blancos, decenas de mujeres marcharon el pasado sábado en el Alto Manhattan para denunciar la violencia de género y conmemorar el 27.º aniversario del asesinato de la dominicana Gladys Ricart, ocurrido en Nueva Jersey cuando se preparaba para contraer matrimonio.

La movilización, organizada desde 2001 por la dominicana Josie Ashton en memoria de Ricart, partió de la Iglesia Episcopal de Holyrood, también conocida como Iglesia Santa Cruz, ubicada en el 715 de la calle 179 Oeste, en Washington Heights.

Las participantes bajaron por Broadway, cruzaron hacia El Bronx y concluyeron en East Harlem, tras recorrer aproximadamente 11 kilómetros. Durante el trayecto, portaron pancartas y corearon consignas contra la violencia de género.

El congresista Adriano Espaillat se sumó a la marcha y condenó los actos de violencia de género.

Ricart, de 39 años, fue asesinada el 26 de septiembre de 1999 en su vivienda de Ridgefield, Nueva Jersey, mientras se vestía de novia para casarse con su prometido, James Preston Jr.

Su expareja, el empresario dominicano Agustín García, se presentó en la casa y le propinó siete disparos, causándole la muerte en el acto.

García, de 61 años, fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2002. Durante el juicio, un video captado por el camarógrafo de la boda constituyó una prueba clave.

El condenado ha solicitado en tres ocasiones una reducción de la sentencia. En la década de 1990, presidió la Cámara Dominico-Americana de Comercio y Asociaciones Dominicanas.

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