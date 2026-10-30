Fiestas y Personalidades presenta lo nuevo de Lopesan Hotel Group para los turistas en Playa Bávaro

Santo Domingo, octubre de 2026. Lopesan Hotel Group continúa marcando la evolución del turismo en Punta Cana, consolidando una trayectoria de innovación, excelencia y experiencias memorables con Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino y la incorporación de Lopesan Caoba Lagoon Resort, Spa & Casino.

Esta nueva etapa apuesta por una forma renovada de vivir el Caribe, donde la naturaleza, el bienestar, la gastronomía y el entretenimiento se integran en una propuesta que combina lujo y autenticidad. Fiestas y Personalidades se traslada hasta este hotel que se caracteriza por sus buenos servicios y la hospitalidad de su personal.

En el estudio, la directora Mariel Aponte conversará con Yenny Polanco Lovera sobre su trayectoria profesional, sus experiencias en el ámbito audiovisual y su rol en el documental ‘Más allá del humo’, una de las producciones que forman parte de su carrera.

Aponte informó que recientemente participó en el documental ‘Más allá del humo’ que está en las salas de cines con una historia en torno a la tradición, la identidad y el sentido de pertenencia consolidando una trayectoria vinculada a la producción y realización audiovisual. Durante su participación en el espacio semanal, también conversará sobre sus experiencias, los retos de la industria y el desarrollo de sus proyectos.

La edición de esta semana destaca la participación de Valerie Morales, quien está promoviendo el tema “Mala decisión”, el cual cuenta con un videoclip. La cantautora puertorriqueña se muda a República Dominicana para hacer su vida profesional desde aquí.

Cindy Martínez hablará de su participación en proyectos y espacios como Alquimia, RD F.W. En el segmento “La Calle”, Kosaky Suberví y María Mercedes estuvieron en la inauguración de la Navidad de la tienda Zittara Home Decor, donde conversaron con su propietaria, Anlleli Francisco.

Estuvimos en la rueda de prensa realizada por Celinés Toribio en la cual informó que debuta como directora con ‘La Novia del Atlántico’, un drama donde la violencia contra la mujer pone a prueba la amistad. También, en la inauguración de Expo Móvil Banreservas, las novedades y la premiación “Mujeres que cambian el mundo”, organizado cada año por el Banco BHD.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com