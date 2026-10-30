Florial y Alcántara jonronean; Licey vence a Toros en el Quisqueya

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Estevan Florial y Kevin Alcántara desaparecieron la pelota del parque para convertirse en los héroes ofensivos del triunfo 7-4 de los Tigres del Licey sobre los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Florial conectó su primer cuadrangular de la temporada, mientras que Kevin Alcántara sumó su tercero. El tercer y cuarto bate de los azules se combinaron para remolcar cinco carreras y lideraron otra exhibición ofensiva que permitió a los Tigres del Licey vencer por segunda ocasión consecutiva a los Toros del Este.

Michael Arias (2-0, 0.00) obtuvo la victoria tras retirar de uno, dos y tres a los bateadores en la quinta entrada, con dos ponches. La derrota recayó sobre Ángel Felipe (0-1, 5.76), quien permitió dos carreras en un tercio de entrada. Jean Carlos Mejía (0-0, 0.00) consiguió su tercer salvamento al retirar sin contratiempos el noveno episodio.

Daniel Martínez trabajó durante dos entradas y dos tercios, en las que permitió cinco hits, dos carreras y otorgó dos boletos. Randell Clemente lo relevó y lanzó un tercio de entrada para completar el tercer episodio. También desfilaron por el montículo de los Tigres Miguel Díaz (4), Oliver Ortega (4), Michael Arias (5), Javy Guerra (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y J.C. Mejía (9).

Los Tigres del Licey reafirmaron su liderato en el standing al mejorar su récord a 7-3, mientras que los Toros dejaron su marca en 4-6.

Resumen de carreras

Estevan Florial abrió el marcador en la parte baja del primer episodio con un cuadrangular ante Bryce Conley, que registró una velocidad de salida de 102.4 millas por hora y recorrió 402 pies. Jesús Made también anotó en la jugada, luego de conectar un sencillo por el medio del terreno.

Con dos outs en el segundo capítulo, Maxwell Romero Jr. negoció un boleto y Sergio Alcántara conectó una línea de hit por el jardín derecho que llevó a Romero hasta la tercera base. Posteriormente, Gustavo Núñez disparó un sencillo por el jardín izquierdo que permitió anotar al receptor azul.

El conjunto taurino comenzó a descontar en el tercer inning con dos carreras ante Daniel Martínez, quien tuvo que abandonar el montículo. Rafael Lantigua abrió la entrada con un indiscutible y llegó a tercera base gracias a un sencillo de Ronny Simón por el medio del terreno. Lantigua anotó mediante un rodado para doble matanza de Gilberto Celestino. Con dos outs, Juan Brito negoció un boleto y avanzó hasta la tercera base con un sencillo de Jesús Sánchez. Félix Reyes remolcó a Brito con un batazo que cayó de hit en territorio corto del jardín central para colocar el partido 3-2.

Los Toros del Este llenaron las bases sin outs en el cuarto episodio, gracias a boletos consecutivos de George Valera, Pedro Severino y Rafael Lantigua ante Miguel Díaz. Posteriormente, tomaron la ventaja 4-3 al anotar dos carreras como consecuencia de un error de fildeo de Jesús Made en un rodado de Ronny Simón frente al relevista Oliver Ortega.

Sin embargo, la joven promesa Kevin Alcántara viró el marcador en la parte baja del quinto capítulo con un cuadrangular por el jardín izquierdo, de 405 pies y una velocidad de salida de 107.7 millas por hora. El batazo remolcó a Jesús Made, quien había conectado una línea de hit por el jardín izquierdo para iniciar la entrada.

Con dos outs, Ángel Ortiz se embasó por transferencia y fue remolcado por un doble de Ramón Hernández por todo el jardín central, que amplió la ventaja azul y colocó el partido 6-4.

Kevin Alcántara coronó la ofensiva de los bengaleses con un sencillo por el medio del terreno que llevó al plato a Sergio Alcántara, quien había negociado una transferencia y avanzado hasta la tercera base con un sencillo de Jesús Made.

Los más destacados

Kevin Alcántara fue el jugador más destacado del encuentro al batear de 3-2, con jonrón, boleto y una carrera anotada. Estevan Florial se fue de 4-1, con cuadrangular y dos carreras remolcadas; Jesús Made conectó tres hits en cuatro turnos y anotó dos carreras, mientras que Sergio Alcántara anotó una vuelta y bateó de 2-1, con un boleto.

Por los Toros, Juan Brito bateó de 1-1, con una carrera anotada y tres boletos, mientras que Félix Reyes terminó de 3-1, con un boleto y una carrera remolcada.

Los Tigres del Licey volverán al terreno este viernes, a partir de las 7:00 de la noche, cuando visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

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