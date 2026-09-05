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Temas de actualidad en RD, ¡peligro con vehículos transportan haitianos indocumentados!, endurecen persecución, más violencia en Haití, católicos haitianos oran por su país

PERIODICO PRIMICIAS5 de septiembre de 2026
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El peligro en vías públicas de vehículos que transportan indocumentados y que en muchas ocasiones  huyen por la persecución militar y del control migratorio en comunidades fronterizas, traficantes de migrantes haitianos indocumentados tratando de evitar la persecución militar utilizando rutas y vías no tradicionales,  el endurecimiento  de la persecución de esos tradicantes de indocumentados,  la muerte de una persona por el impacto  de un vehículo al que perseguía el control migratorio en Mao, Valverde; un jovenasesinado a tiros en Cotuí, la rechazada práctica de parquear patanas y otos vehiculos vehiculos pesados en algunas calles de Los Prados, Distrito Nacional, como la muerte de un niño atropellado en Brisas del Este, la vioolencia en  Haití,las oraciones de los católicos haitianos por la paz en su país, son temas de este sábado en República Dominicana.

 

 

Foto de archivo, católicos haitianos oran por la necesaria paz en su país

 

 

 

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PERIODICO PRIMICIAS5 de septiembre de 2026
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