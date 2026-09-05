Temas de actualidad en RD, ¡peligro con vehículos transportan haitianos indocumentados!, endurecen persecución, más violencia en Haití, católicos haitianos oran por su país

El peligro en vías públicas de vehículos que transportan indocumentados y que en muchas ocasiones huyen por la persecución militar y del control migratorio en comunidades fronterizas, traficantes de migrantes haitianos indocumentados tratando de evitar la persecución militar utilizando rutas y vías no tradicionales, el endurecimiento de la persecución de esos tradicantes de indocumentados, la muerte de una persona por el impacto de un vehículo al que perseguía el control migratorio en Mao, Valverde; un jovenasesinado a tiros en Cotuí, la rechazada práctica de parquear patanas y otos vehiculos vehiculos pesados en algunas calles de Los Prados, Distrito Nacional, como la muerte de un niño atropellado en Brisas del Este, la vioolencia en Haití,las oraciones de los católicos haitianos por la paz en su país, son temas de este sábado en República Dominicana.

Foto de archivo, católicos haitianos oran por la necesaria paz en su país

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