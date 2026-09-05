Canadá logra agónico triunfo 3-2 sobre la RD

MANAGUA, NICARAGUA.- El sexteo de Canadá obtuvo un agónico triunfo 3-2 sobre la República Dominicana este viernes (23-25, 16- 25, 25-15, 25-19 y 15-12) concretizando un espectacular rebase tras perder los primeros dos parciales y barrer a sus rivales en tres games consecutivos para empatar con la quisqueyanas con dos triunfos y dos derrotas.

Ese fue el segundo partido de la jornada de ayer en la continuación de la Copa Panamericana de Voleibol Sub—23 que se celebra en el polideportivo Alexis Arguello de aquí.

Hoy, las dominicanas se medirán a las anfitrionas de Nicaragua a partir de las siete de la noche, en el último encuentro de la jornada de este sábado.

Es la segunda derrota al hilo que sufre el equipo dominicano, que que perdió el jueves 3-1 ante Estados Unidos. Ahora tiene marca de 2-2. De su lado, Canadá obtuvo también su segundo triunfo igualándose a las criollas.

El ataque de las muchachas de Canadá fue liderado por Claire Carter, Verónica Dickson y Lauryn Hovey. Por Dominicana, Alondra Tapia y Katielle Alonzo encabezaron la ofensiva en la causa perdida.

Los primeros dos parciales, las Caribeñas lograron con una buena combinación ofensiva de Alondra Tapia y Katielle Alonzo, quienes castigaron con fuertes remates a la zona de Canadá. En el primero, las canadienses que habían logrado una buena ventaja no pudieron soportar la reacción de sus contrarias hasta virar el marcador y llevares el mismo.

En el tercer set, Canadá comenzó con buen pie y logró tomar ventaja amplia en el marcador 13-7 con buenos ataques de Carter y Hovey. Luego las dominicanas tuvieron una buena reacción y se pegaron 14-12, pero a partir de ahí la defensa y la ofensiva de las criollas bajaron considerablemente.

Fue a partir de ahí cuando las canadienses celebraron y se llevaron el games 25-15.

En el quinto parcial, las triunfadoras lograron detener a sus rivales que, en varias ocasiones, borraban ventajas de las canadienses de dos y tres puntos, pero nunca remataron.

Un aspecto clave en la victoria de Canadá fue la soberbia defensa que presentaron con un ataque coordinado y buenos bloqueos en momentos apremiantes.

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Las canadienses festejaron su triunfo ante Dominicana ayer

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