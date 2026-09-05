Variados temas de actualidad en Primicias septiembre 2026, refuerzan patrullaje preventivo, PRM con nuevas autoridades, dos generaciones con tradición jurídica, importante agenda de Abinader, triunfo RD en Miss Mundo 2026
(Por redacción central de Primicias)
Los 1, 747 nuevos profesionales de la Universidad UFHEC, una importante agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, la dominicana Joheirry Mola, escogida
Miss Mundo 2026;el reforzamiento del patrullaje preventivo en el Distrito Nacional, la muerte
violenta de un joven de 21 años en Cotuí, Sánchez Ramírez, el recorrido por la zona fronteriza del
comandante general del Ejército de RD, mayor general Jimmy Arias Grullón; un llamado a paro en
Hermanas Mirabal en reclamo de obras prometidas, la corrupción en las cárceles dominicanas, la
creciente inseguridad en Haití, el incremento de los dominicanos indocumentados en Estados
Unidos, un tiroteo en un barrio de Cotuí, la juramentación de los nuevos directivos del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), interceptada en Puerto Rico una embarcación con dominicanos y
haitianos, la jornada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para captar nuevos militantes,
la fuerza antipandillas e Haití respaldadas por los gobiernos del vecino país y el de República
Dominicana, el triunfo de Marileidy Paulino en la Liga Diamante, fotoperiodistas agredidos en
Haití, los 1,750 títulos entregados por el presidente Luis Abinader en Los Alcarrizos, dos supuestos
atracadores heridos de bala por un agente policial en Santiago de los Caballeros, las elecciones del
Club Arroyo Hondo programadas para el 17 de septiembre, la persecución de una jeepeta por el
Ejército en Mao, Valverde; la avioneta que se precipitó a tierra en Hatillo Palma, el plantón de la
Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Puerto Plata, el presidente Luis Abinader,
presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a partir del domingo 6 de septiembre de
2026, son temas de actualidad que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana
y el mundo.
ADUANAS CONFISCA US$600, 700 DOLARES EN AILAJFPG
La Dirección General de Aduanas en conjunto con
organismos de seguridad aeroportuarias del Estado decomisó US$600,700
que, a la tasa de cambio, hacen RD$35,981,930. Así como 647,000 pesos
colombianos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, al no serdeclarados como establecen las leyes dominicanas.
Las labores de inteligencia se llevaron a cabo junto con el Cuerpo
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la
Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del
Ministerio Público, cuando el pasajero de nacionalidad colombiana trató de
salir del país con destino a Panamá llevando consigo las divisas en un bulto
de mano la cantidad de US$599,700 y U$1,000.00 en los bolsillos. Así como
647,000 pesos colombianos.
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reiteró que la institución se
mantendrá vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para
enfrentar el contrabando en sentido general.
El nacional colombiano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los
fines correspondientes.
Se recuerda que el mes pasado la DGA decomisó dos contenedores de
mercancías: el primero con 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer
y el segundo con 961 televisores de distintas marcas y tamaños, con los que
evitó pérdidas fiscales superiores a los RD$42.2 millones por concepto de
derechos e impuestos de importación.
OTROS TEMAS
El triunfo de República Dominicana en Miss Mundo 2026
La reorganización del Partido Revolucionario Dominicano (PRM)
Las sanciones de Estados Unidos a un nieto del comandante ex presidente cubano, Raúl Castro
Un accidente de tránsito que provocó la muerte de un joven en Mao, Valverde
La muerte de 19 personas por leptospirosis
La convocatoria de la octava caminata del Frente Amplio
La repatriación de 75 migrantes dominicanos de Puerto Rico
Treinta y ocho haitianos indocumentados apresados en comedores chinos del Gran Santo
Domingo
Cinco personas muertas y 14 heridos en los ataques de Ucrania contra Rusia
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La lluvia de quejas por los apagones y las escandalosas facturas eléctricas
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El empeoramiento de la crisis eléctrica en Venezuela
Un apagón cuando periodistas entrevistaban a la vicepresidenta Raquél Peña sobre la factura
eléctrica
El VII Congreso Cooperativo Internacional de la Federación de Cooperativas de la Región Nordeste
celebrado en Punta Cana
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Los trabajos de construcción de un aeropuerto en Pedernales
El inicio de la construcción de 14.5 kilómetros de verja fronteriza en Jimaní,
Un artículo periodístico de Daniel Toribio preguntando ¿Para que existe un Banco Central?
La inauguración de la carretera de Boca de Chavón, ceremonia encabezada por el presidente Luis
Abinader
El destino de3,900 contenedores reclamado a la Dirección General de Aduanas por la Fuerza del
Pueblo
La restricción en el tránsito en el Canal de Panamá
La protección de arroz que busca el gobierno dominicano negociando con Estados Unidos
Las reformas económicas en Cuba
Tres buques petroleros iraníes atacados por Estados Unidos
Pie de foto
Dos Generaciones, una tradición jurídica en RD