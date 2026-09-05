Variados temas de actualidad en Primicias septiembre 2026, refuerzan patrullaje preventivo, PRM con nuevas autoridades, dos generaciones con tradición jurídica, importante agenda de Abinader, triunfo RD en Miss Mundo 2026

(Por redacción central de Primicias)

Los 1, 747 nuevos profesionales de la Universidad UFHEC, una importante agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, la dominicana Joheirry Mola, escogida

Miss Mundo 2026;el reforzamiento del patrullaje preventivo en el Distrito Nacional, la muerte

violenta de un joven de 21 años en Cotuí, Sánchez Ramírez, el recorrido por la zona fronteriza del

comandante general del Ejército de RD, mayor general Jimmy Arias Grullón; un llamado a paro en

Hermanas Mirabal en reclamo de obras prometidas, la corrupción en las cárceles dominicanas, la

creciente inseguridad en Haití, el incremento de los dominicanos indocumentados en Estados

Unidos, un tiroteo en un barrio de Cotuí, la juramentación de los nuevos directivos del Partido

Revolucionario Moderno (PRM), interceptada en Puerto Rico una embarcación con dominicanos y

haitianos, la jornada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para captar nuevos militantes,

la fuerza antipandillas e Haití respaldadas por los gobiernos del vecino país y el de República

Dominicana, el triunfo de Marileidy Paulino en la Liga Diamante, fotoperiodistas agredidos en

Haití, los 1,750 títulos entregados por el presidente Luis Abinader en Los Alcarrizos, dos supuestos

atracadores heridos de bala por un agente policial en Santiago de los Caballeros, las elecciones del

Club Arroyo Hondo programadas para el 17 de septiembre, la persecución de una jeepeta por el

Ejército en Mao, Valverde; la avioneta que se precipitó a tierra en Hatillo Palma, el plantón de la

Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Puerto Plata, el presidente Luis Abinader,

presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a partir del domingo 6 de septiembre de

2026, son temas de actualidad que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana

y el mundo.

ADUANAS CONFISCA US$600, 700 DOLARES EN AILAJFPG

La Dirección General de Aduanas en conjunto con

organismos de seguridad aeroportuarias del Estado decomisó US$600,700

que, a la tasa de cambio, hacen RD$35,981,930. Así como 647,000 pesos

colombianos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, al no serdeclarados como establecen las leyes dominicanas.

Las labores de inteligencia se llevaron a cabo junto con el Cuerpo

Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la

Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del

Ministerio Público, cuando el pasajero de nacionalidad colombiana trató de

salir del país con destino a Panamá llevando consigo las divisas en un bulto

de mano la cantidad de US$599,700 y U$1,000.00 en los bolsillos. Así como

647,000 pesos colombianos.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reiteró que la institución se

mantendrá vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para

enfrentar el contrabando en sentido general.

El nacional colombiano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los

fines correspondientes.

Se recuerda que el mes pasado la DGA decomisó dos contenedores de

mercancías: el primero con 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer

y el segundo con 961 televisores de distintas marcas y tamaños, con los que

evitó pérdidas fiscales superiores a los RD$42.2 millones por concepto de

derechos e impuestos de importación.

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eléctrica

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celebrado en Punta Cana

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Abinader

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