CODOPYME destaca impacto del INABIE en las MIPYMES

Santo Domingo, República Dominicana. — La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) destacó el impacto económico y social que tienen los programas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), resaltando que desde su creación en el año 2012 se ha convertido en la institución que mayor oportunidades genera para las MIPYMES industriales del país.

Actualmente, alrededor de 2,500 MIPYMES participan como suplidoras del INABIE en distintas modalidades, representando más del 90% de los proveedores de la institución incluyendo utilería escolar (calzados, mochilas, pantalón y poloshirt) desayuno y merienda, almuerzo escolar y otros rubros, generando más de 30,000 empleos directos y una importante cantidad de empleos indirectos en toda la cadena productiva nacional, además de contribuir con el bienestar y rendimiento de los estudiantes, con estas medidas se reduce la carga económica de las familias, especialmente de los hogares más vulnerables.

En ese sentido, Ferrnando Pinales, presidente de CODOPYME valoró la apertura al diálogo mostrada por la actual gestión del INABIE hacia los suplidores y las asociaciones empresariales, así como los pasos adoptados para fortalecer sus procesos de contratación.

Afirmó que CODOPYME como cúpula representante de las mipymes del país, desea expresar el apoyo a los distintos programas del INABIE y garantizar que los procesos de compras continúen dirigidos a mipymes de producción nacional.

«En nuestro ejercicio de gremio responsable hemos planteado y a sido aceptado por su director general, Adolfo Pérez De León, la creación de una comisión coordinada por nosotros con participación de directivos de las distintas asociaciones y técnicos del Inabie para revisar las incidencias planteadas por oferentes en los actuales procesos de licitación, por este motivo queremos pedir a los oferentes con reclamaciones un compás de espera de 10 días para revisar conjuntamente con técnicos del Inabie y buscar las mejores soluciones, siendo el fin más importante el beneficio de nuestros estudiantes», sostuvo.

Destacó que CODOPYME reconoce los importantes avances impulsados durante la gestión del presidente Luis Abinader, especialmente la ampliación de los programas de alimentación escolar y la cobertura de uniformes, útiles y calzados para el 100% los estudiantes del sistema educativo. Estas políticas han permitido fortalecer la producción nacional y garantizar actividad económica y empleos durante todo el año para numerosas industrias mipymes.

Agregó que las industrias textiles y de calzados han encontrado en los programas del INABIE una oportunidad para continuar operando, invertir y desarrollarse en la fabricación de la utileria escolar, productos que durante muchos años eran prácticamente 100 % importados y hoy cuentan con una participación creciente de la producción nacional, fortaleciendo el tejido industrial dominicano.

También debe resaltarse el desarrollo de la industria de la harina y de las panaderías formales a partir de los programas de desayuno y merienda escolar, con empresas instaladas en distintas provincias del país. De igual manera, la jornada extendida y el almuerzo escolar generan un impacto positivo en las familias y representan un importante mercado para los productores agropecuarios nacionales, debido al volumen de alimentos requeridos diariamente.

Otro aspecto que merece reconocimiento es la mejoría en el sistema de pagos a los suplidores, lo que ha contribuido a generar mayor confianza en el sistema financiero y facilitar mecanismos como el factoring y el descuento de facturas, permitiendo a las MIPYMES contar con mayor liquidez para mantener y ampliar sus operaciones.

CODOPYME considera que la supervisión y el seguimiento ciudadano son necesarios para fortalecer la transparencia. Sin embargo, las reclamaciones y cuestionamientos deben sustentarse en información verificable y orientarse a mejorar los procesos, proteger el interés público y garantizar condiciones adecuadas para los oferentes que participan de buena fe.

Asimismo, consideró necesaria la fiscalización y la veeduría ciudadana para garantizar la transparencia, pero sostuvo que las críticas a la institución deben sustentarse en información verificable y estar dirigidas a mejorar los programas, no a debilitarlos en beneficio de intereses particulares.

“Fortalecer al INABIE es fortalecer una política pública con impacto social y económico de alcance nacional”, sostuvo Pinales.