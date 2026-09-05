Edenorte se reúne con autoridades de Sánchez Ramírez para impulsar mejoras en el servicio eléctrico

COTUÍ, Sánchez Ramírez.– Representantes de Edenorte Dominicana sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades provinciales, municipales y dirigentes comunitarios, con el propósito de coordinar soluciones a las principales dificultades que afectan el servicio eléctrico en distintos sectores de la provincia Sánchez Ramírez.

La delegación de Edenorte estuvo encabezada por Gregorio Contreras y Pascual Zapata, quienes participaron en representación del Gerente General de la empresa distribuidora, Gustavo Martínez.

Durante el encuentro, celebrado en la Alcaldía de Cotuí, fueron identificadas como prioridades la reparación y reactivación de luminarias apagadas, la instalación o ampliación del tendido eléctrico en las comunidades donde sea necesario y la atención a las interrupciones energéticas reportadas por los residentes.

Los representantes de Edenorte escucharon los planteamientos de las autoridades y dirigentes comunitarios, quienes expusieron las necesidades particulares de los sectores afectados y solicitaron respuestas oportunas para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

La reunión fue encabezada por la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez de Alba y el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, quienes destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente con Edenorte para dar seguimiento a cada una de las situaciones presentadas.

Las autoridades expresaron que la iluminación adecuada de calles y espacios públicos constituye un elemento fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad durante las noches y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

De su parte, alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, solicitó la electrificación del cementerio municipal, espacio que por el momento no cuenta con debida iluminación y que, por tal razón, hace más vulnerable a quienes transitan por este lugar en horario nocturno.

En la actividad también participaron la magistrada Juana María Hernández; Arquímedes Matías, presidente del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros; Manuel José, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos; así como regidores, alcaldes de distritos municipales y representantes de otras instituciones.

Como parte del proceso de coordinación, los participantes plantearon la necesidad de realizar levantamientos técnicos en las comunidades para determinar la cantidad de luminarias que requieren reparación o sustitución, identificar los lugares donde debe ampliarse el tendido eléctrico y establecer las causas de las interrupciones denunciadas.

Edenorte reafirmó su disposición de canalizar los requerimientos recibidos y continuar trabajando junto a las autoridades locales y las organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar el servicio eléctrico en Sánchez Ramírez.