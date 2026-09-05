Modesto Reyes advierte que la población dominicana padece alta inseguridad alimentaria

Santo Domingo.– El ingeniero agrónomo Modesto Reyes, miembro de la Dirección Política y secretario de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que los avances registrados por la República Dominicana en materia de subalimentación deben reconocerse, pero advirtió que estos no significan que esté resuelto el problema de la inseguridad alimentaria que afecta a la población, particularmente en lo relativo al acceso y capacidad económica de las familias para adquirir alimentos suficientes, nutritivos y de calidad.

Durante una entrevista en el programa El Otro Lado de la Noticia, de Hilando Fino TV, Reyes explicó que debe diferenciarse el indicador de subalimentación utilizado por la FAO del concepto más amplio de inseguridad alimentaria.

“Nos alegramos de cualquier avance en la lucha contra el hambre, pero una cosa es el indicador de subalimentación y otra que una familia tenga la seguridad de que podrá acceder todos los días a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad”, expresó.

Reyes señaló que la inseguridad alimentaria no depende únicamente de que existan alimentos disponibles en supermercados, mercados y almacenes, sino también de que las familias tengan ingresos suficientes para adquirirlos. En ese sentido, relacionó esta problemática con el aumento del costo de la canasta familiar y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

El dirigente de la FP también manifestó preocupación por la creciente dependencia de las importaciones agropecuarias y su impacto sobre los productores nacionales. Reconoció que las importaciones pueden ser necesarias para garantizar el abastecimiento, pero advirtió que, cuando coinciden con los períodos de cosecha nacional, pueden provocar reducción de precios, acumulación de inventarios y pérdidas para los productores.

Ante esta situación, planteó la necesidad de transformar la agropecuaria dominicana mediante mayor incorporación de tecnología, investigación, innovación, mecanización, sistemas modernos de riego, asistencia técnica, financiamiento, seguro agropecuario y mejores mecanismos de comercialización.

“La República Dominicana necesita una agricultura del siglo XXI. Tenemos que hacer una verdadera transformación tecnológica del campo dominicano”, afirmó.

Finalmente, Reyes afirmó que la Fuerza del Pueblo trabaja en propuestas para enfrentar los principales problemas nacionales y sostuvo que la oposición debe, además de fiscalizar al Gobierno, presentar soluciones concretas.

“Nuestro compromiso debe ser señalar lo que no funciona, pero sobre todo demostrar que existe una alternativa”, concluyó.