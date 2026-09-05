Primicias septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios RD y el mundo, nuevo superintendente de Bancos presenta algunas prioridades de su gestión

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los preocupantes precios del petróleo,el congelamiento de los precios de los principales combustibles, el desarrollo agroindustrial dominicano, la expansión de los negocios chinos en el país, los grandes retos de Enmanuel Cedeño Brea en la Superintendencia de Bancos; los 830, 000 empleos que pudiera crear el sector agropecuario dominicano hacia el 2035, según el Banco Mundial; los más de RD$ 121 mil millones de respaldo al turismo dominicano aportados en préstamos por los bancos Reservas y Popular, respectivamente; los 1, 747 nuevos profesionales de la Universidad UFHEC, incluyendo a profesionales de la ingeniería industrial, las negociaciones de los gobiernos dominicano y de Estados Unidos para una protección del arroz, más capital humano especializado que necesita el aparato productivo local, el fraude contra el Banco BHD sin sanción, el alza en el precio del dólar, el anuncio de una inversión para ampliar el acueducto Cibao-Central, ASONAHORES revelando que el turismo aporta el 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB) dominicano, el anuncio del presidente Luis Abinader de que publicaránlas auditorías a organismos del gobierno, el fortalecimiento del encadenamiento productivo que buscan la Asociación de Industrias de la República Dominicana y ASONAHORES, el incremento de las importaciones agropecuaias afectandola producción nacional, son temas economicos y bancarios de actualidad que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS EN PRIMICIAS

EMPRESAS RESPALDARON EXPOSICION COMERCIAL ASONAHORES

La recién celebrada XXXVIII Exposición Comercial de ASONAHORES contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Grupo Puntacana, Canita, Coolekos, Industrias Banilejas (INDUBAN) – Café Santo Domingo, Therrestra, Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPM, Altron International Punta Cana, Induveca S.A. Mercasid, Banco Popular Dominicano, Tonos y Colores , Banco BHD, Banreservas, Fontana SRL, Palo, SIMPEX, Banco Lopez de Haro S.A, Reid & Compañía, COINCO, Ingeniería de Protección, SRL. (INPROTEC), Darío Auto Paint (Dapsa Recubrimientos), Agente de Cambio Quezada, Grupo Naranja, Unitrade SRL, Scotiabank, IMCA – Implementos y Maquinarias, INTELCA, SRL, PROCONTRATISTA e Infotep

ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO ALCANZARON RD$ 4.47 BILLONES EN JUNIO DE 2026

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB), el crecimiento interanual fue de

12.6%, manteniendo adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad.

Los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$4.47

billones, equivalentes al 56.6% del producto interno bruto (PIB), tras registrar un

crecimiento interanual de 12.6%.

La información está contenida en el Informe trimestral de desempeño del sistema

financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), que atribuye esta evolución

al impulso de las inversiones, seguidas de la cartera de créditos, los fondos disponibles y

otros activos.

La publicación de la SB muestra que la cartera de créditos, hasta mayo de este año,

mantuvo su trayectoria de crecimiento y alcanzó un balance de RD$2.45 billones, luego de

aumentar en RD$201,430 millones interanual.

La cartera privada en moneda nacional registró un crecimiento real de 4.6%, liderado por

el crédito comercial (9.9%) y el hipotecario (4.7%). En contraste, los créditos al consumo

continuaron mostrando una contracción real de 2.3%, mientras que las tarjetas de crédito

pasaron de crecer 17.4% en mayo de 2025 a registrar una variación de -1% en mayo de

2026.

La exposición de la cartera en moneda extranjera se redujo en -0.6 punto porcentual

respecto al año anterior, totalizando su ponderación dentro de la cartera al cierre de

mayo 22.1%, de acuerdo con la publicación.

Asimismo, las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca

múltiple cerraron en junio de 2026 en 13.60% y 7.34%, respectivamente.

Por otro lado, el patrimonio técnico ajustado ascendió a RD$550,115 millones en mayo de

2026, para un incremento interanual de 13.4%. El excedente de capital alcanzó los

RD$252,818 millones, sustentado principalmente en el crecimiento del capital primario,

que representa el 82.7% del patrimonio técnico.

Al cierre de mayo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.71%,

superior al mínimo regulatorio de 10% y respaldada por un crecimiento del patrimonio

técnico superior al de los activos y contingentes ponderados por riesgo.

Las utilidades antes de impuestos acumuladas a junio ascendieron a RD$60,710 millones,

equivalentes a un crecimiento interanual de 17.9%. Asimismo, las utilidades netas

alcanzaron RD$49,714 millones, para un incremento de 15.8%, con indicadores de

rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 18.31% y sobre activos (ROA) de 2.30%.

Morosidad

La calidad de los activos continuó mostrando señales favorables. La cartera vencida

alcanzó RD$46,309 millones, con índices de morosidad de 1.89% y morosidad estresada

de 7.69%, ambas por debajo de los niveles observados al inicio de 2026.

El informe resalta que el sistema mantiene adecuados niveles de cobertura, con

provisiones equivalentes al 168% de la cartera vencida.

ASONAHORES DESTACA TURISMO AMPLIA SU IMPACTO EN LA ECONOMIA

Asonahores destaca que la actividad turística genera más de 880 mil empleos,

US$11,866 millones en divisas y una creciente contribución fiscal

Punta Cana, República Dominicana.

– La Asociación de Hoteles y Turismo de laRepública Dominicana, Asonahores, informó que la industria turística consolidó en 2025 su posición como uno de los principales pilares de la economía dominicana, conuna contribución total equivalente al 15.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), al

integrar el impacto directo de la actividad con los efectos indirectos e inducidos que

genera a través de la cadena productiva nacional.

Asonahores destacó que la dimensión alcanzada por el sector evidencia que su

impacto económico trasciende la hotelería y se extiende a la generación de empleos,

captación de divisas e inversión extranjera, recaudación fiscal y dinamización de

múltiples actividades productivas.

De acuerdo con los datos presentados en el marco de la Exposición Comercial de

Asonahores 2026, la contribución total del turismo a la economía alcanzó unos

US$21,619 millones en 2025. De manera directa, las actividades turísticas

representaron el 8.3 % del PIB, mientras que al incorporar sus efectos indirectos e

inducidos la participación se elevó al 15.9 %.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, estas cifras reflejan la capacidad del turismo

para transmitir crecimiento hacia diferentes sectores de la economía y ampliar sus

beneficios más allá de los principales destinos.

(Juan Bancalari, presidente de ASONAHORES)

NUEVO SUPERINTENDENTE DE BANCOS PRESENTA ALGUNAS PRIORIDADES ESTRATEGICAS QUE ORIENTAN LA GESTION INSTITUCIONAL

El superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, asumió formalmente sus funciones al frente de la Superintendencia deBancos (SB), destacando que esta nueva etapa estará marcada por la continuidad de latransformación institucional impulsada en los últimos años, con un firme compromiso de

seguir fortaleciendo la supervisión financiera, la confianza pública y la excelencia técnica

de la institución.

Durante su discurso de inicio de gestión, Cedeño Brea agradeció la confianza depositada

por el presidente Luis Abinader y afirmó que su designación constituye un reconocimiento

al trabajo desarrollado por el equipo humano de la institución. En ese sentido, enfatizó

que la continuidad no significa inmovilidad, sino profundizar y ampliar los

avances obtenidos.

El nuevo superintendente señaló que los logros alcanzados por la SB exigen mantener los

más altos estándares de rigor y compromiso. Advirtió que las instituciones pueden

debilitarse no solo cuando se apartan de su misión, sino también cuando la complacencia

sustituye la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia.

En este contexto, llamó a los colaboradores y las colaboradoras a preservar la credibilidad

institucional y a proteger la estabilidad financiera del país, recordando que la confianza

construida a lo largo de los años requiere una atención permanente. “No podemos

permitir que la complacencia erosione lo que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar.

Porque las instituciones no solo fracasan cuando cambian de rumbo por malas decisiones;

también pueden fracasar cuando, confiadas en sus éxitos, dejan de cuidar aquello que las

hizo exitosas. Por eso el compromiso no disminuye en esta nueva etapa. Aumenta.”,

afirmó el funcionario.

Cedeño Brea también presentó cuatro prioridades estratégicas que orientarán la gestión

institucional en los próximos años: impulsar una inclusión financiera más efectiva y el

acceso al crédito productivo; continuar fortaleciendo la protección de los usuarios de

servicios financieros; acompañar la transformación tecnológica del sector financiero; y

avanzar en la convergencia con estándares internacionales de supervisión y regulación.

El superintendente resaltó que el ente supervisor cuenta con una base institucional sólida

y que el sistema financiero dominicano mantiene niveles adecuados de capitalización,

solvencia y estabilidad. Indicó que los desafíos futuros requerirán coordinación,

innovación y una visión estratégica compartida entre todos los actores involucrados.

Al concluir, agradeció el respaldo del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y

reconoció los aportes del exsuperintendente Alejandro Fernández W. Asimismo, reafirmó

que la misión de la SB seguirá orientada a generar confianza, aportar valor a la sociedad y

servir al país con integridad, profesionalismo y vocación de servicio.

(Rueda de prensa de CODOPYME)

CODOPYME DESTACA IMPACTO DEL INABIE EN LAS MIPYMES

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) destacó el impacto económico y social que tienen los programas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), resaltando que desde su creación en el año 2012 se ha convertido en la institución que mayor oportunidades genera para las MIPYMES industriales del país.

Actualmente, alrededor de 2,500 MIPYMES participan como suplidoras del INABIE en distintas modalidades, representando más del 90% de los proveedores de la institución incluyendo utilería escolar (calzados, mochilas, pantalón y poloshirt) desayuno y merienda, almuerzo escolar y otros rubros, generando más de 30,000 empleos directos y una importante cantidad de empleos indirectos en toda la cadena productiva nacional, además de contribuir con el bienestar y rendimiento de los estudiantes, con estas medidas se reduce la carga económica de las familias, especialmente de los hogares más vulnerables.

En ese sentido, Ferrnando Pinales, presidente de CODOPYME valoró la apertura al diálogo mostrada por la actual gestión del INABIE hacia los suplidores y las asociaciones empresariales, así como los pasos adoptados para fortalecer sus procesos de contratación.

Afirmó que CODOPYME como cúpula representante de las mipymes del país, desea expresar el apoyo a los distintos programas del INABIE y garantizar que los procesos de compras continúen dirigidos a mipymes de producción nacional.

Edenorte se reúne con autoridades de Sánchez Ramírez para impulsar mejoras en el servicio eléctrico en Cotuí, Sánchez Ramírez Representantes de Edenorte Dominicana sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades provinciales, municipales y dirigentes comunitarios, con el propósito de coordinar soluciones a las principales dificultades que afectan el servicio eléctrico en distintos sectores de la provincia Sánchez Ramírez. La delegación de Edenorte estuvo encabezada por Gregorio Contreras y Pascual Zapata, quienes participaron en representación del Gerente General de la empresa distribuidora, Gustavo Martínez. Durante el encuentro, celebrado en la Alcaldía de Cotuí, fueron identificadas como prioridades la reparación y reactivación de luminarias apagadas, la instalación o ampliación del tendido eléctrico en las comunidades donde sea necesario y la atención a las interrupciones energéticas reportadas por los residentes. Los representantes de Edenorte escucharon los planteamientos de las autoridades y dirigentes comunitarios, quienes expusieron las necesidades particulares de los sectores afectados y solicitaron respuestas oportunas para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico

MAS EN ECONOMIA

La lluvia de quejas por los apagones y las escandalosas facturas eléctricas

El cierre de negocios por alzas en los costos, facturas de energía eléctricas e impuestos

La suspensión de 14 suplidores del desayuno y almuerzo escolar

El alza en el precio del petróleo provocando más subsidios en RD

El empeoramiento de la crisis eléctrica en Venezuela

Un apagón cuando periodistas entrevistaban a la vicepresidenta Raquél Peña sobre la factura

eléctrica

Una sentencia que ordena que el Banco Central pague US$ 5 millones a un consorcio, ese banco la cuestiona

El VII Congreso Cooperativo Internacional de la Federación de Cooperativas de la Región Nordeste

celebrado en Punta Cana

Los apagones de Edeeste

Los trabajos de construcción de un aeropuerto en Pedernales

El inicio de la construcción de 14.5 kilómetros de verja fronteriza en Jimaní,

Un artículo periodístico de Daniel Toribio preguntando ¿Para que existe un Banco Central?

La inauguración de la carretera de Boca de Chavón, ceremonia encabezada por el presidente Luis

Abinader

El destino de 3,900 contenedores reclamado a la Dirección General de Aduanas por la Fuerza del

Pueblo

La restricción en el tránsito en el Canal de Panamá

La protección de arroz que busca el gobierno dominicano negociando con Estados Unidos

Las reformas económicas en Cuba

Tres buques petroleros iraníes atacados por Estados Unidos

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