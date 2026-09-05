Legisladores de provincias arroceras con el reto de sumarse a batalla para proteger ese sector productivo, otros temas en Primicias

Por Marcelo Florián

(Centro de los Héroes-Congreso Nacional)

Los legisladores de las provincias arroceras del país tienen la obligación de sumarse a la batalla para la protección a la producción de ese rubro, las aspiraciones de Eddy Nolasco de retornar en el 2028 al Senado, el reto de la justicia con el sonado caso SENASA, la escogencia de los nuevos magistratos de la Suprema Corte de Justicia, legisladores aspirando temprano a alcaldías en el 2028, el senador Antonio Marte defendiendo los recursos naturales de Santiago Rodríguez, los moradores de Las Lavas, Villa González, Santiago de los Caballeros, atacando la actividad minera; ex legisladores y la Fuerza del Pueblo diciendo que el «mayor terrorista ambiental» es el actual gobierno, las escandalosas facturas eléctricas golpeando hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el delicado tema del endeudamiento público para el Congreso Nacional, una organización exigiendo que se cumpla la ley que coloca el nombre de Joaquín Balaguer, ex presidente de la República, al Parque Mirador Sur; los paros en Hermanas Mirabal, retos para el accionar de legisladores de esa provincia, son temas en el Centro de los Héroes y de mucho interés para los congresistas.

Comisión de diputados visita Centro de Sordoceguera para debatir proyecto de ley sobre discapacidad

SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados realizó una visita al Centro de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple Nacional con el objetivo de debatir el proyecto de ley sobre discapacidad, pieza que busca garantizar una atención integral a las personas con condiciones especiales en el país.

En su manifestación, la diputada Mirna López, presidenta de la comisión, afirmó que desde el Congreso se trabaja para que esta iniciativa se convierta en una realidad.

“Asumimos el compromiso de seguir trabajando por esta ley que dará respuestas a las necesidades de más de 300 familias con niños en condiciones especiales, en áreas como educación, salud y atención humana”, expresó.

Durante el encuentro, la directora del centro, Ana Sánchez, subrayó la urgencia de aprobar la ley, ya que muchas familias no pueden costear medicamentos ni estudios médicos debido a las limitaciones del seguro subsidiado de Senasa.

“Una persona con discapacidad múltiple en nuestro país es totalmente vulnerable”, advirtió, al tiempo que explicó que la escuela recibe niños desde los 45 días de nacidos hasta los 24 años, siendo el único de educación integral en todo el territorio nacional.

De su lado, el director médico, Elías Muñóz, señaló que trabajan con una población altamente vulnerable, donde cada alumno presenta al menos dos condiciones de discapacidad. Reconoció que la falta de recursos limita la calidad de vida de los niños, incluso en aspectos básicos como la alimentación.

Por su parte, Feliz Almonte, subdirector de Jubilaciones y Pensiones, indicó que, aunque los jóvenes al cumplir la mayoría de edad no califican para beneficios vía el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), sí pueden optar por pensiones solidarias. “Estamos a disposición del centro para evaluar y garantizar que estos jóvenes reciban apoyo económico”, aseguró.

Los legisladores recorrieron todas las instalaciones para conocerlas más de cerca y observar el trato hacia los niños. De igual modo, conversaron con los familiares, quienes se mostraron angustiados, preocupados y desamparados, al señalar que no cuentan con los recursos necesarios para abastecer a sus hijos. Asimismo, pidieron igualdad, recordando que sus hijos también tienen derecho a la vida.

La visita de la comisión legislativa refuerza la responsabilidad de avanzar en la aprobación de una ley que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad múltiple y sus familias, quienes enfrentan altos costos y limitaciones en el acceso a servicios básicos.

En la reunión, también participaron los diputados, Elida Soto, Deysi Díaz, Anny Mambrú y Juan Bolívar, la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez y la presidenta Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE).

OTROS TEMAS EN PRIMICIAS

El senador Omar Fernández tiene las pilas encendidas, atiende muchos temas en el Congreso Nacional y fuera de este. Aspira a continuar avanzando en la política dominicana y como congresista.

EDDY NOLASCO SENADOR

El ex senador por la provincia Valverde, Eddy Nolasco, aspira a retornar al Senado de la República en los comicios de 2028, para lo cual celebró un gran encuentro con dirigentes de variados sectores con ese objetivo.

El encuentro titulado Eddy Nolasco con sus Amigos abordó diferentes temas, pero el principal son sus metas de retornar al Senado de la República.

DOS DIPUTADOS

Dos diputados aspiran a la alcaldía de Santo Este. Uno de estos tiene una campaña masiva a traves de las redes sociales.

Uno es de la Fuerza del Pueblo, el otro aliado al Partido Revolucionario Moderno, pero de seguro vendrán más aspirantes.

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