República Dominicana destaca ante la Organización de Naciones Unidas avances en lucha contra la corrupción

Milagros Ortiz Bosch afirmó que el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye una inversión para el desarrollo y el fortalecimiento institucional del país.

Viena, Austria.– La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, en representación de la República Dominicana, destacó los avances alcanzados por el país en materia de prevención, persecución de la corrupción, fortalecimiento del marco legal y recuperación de activos, durante su participación en la continuación del 17.º período de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Durante su intervención, Ortiz Bosch presentó un balance del proceso seguido por la República Dominicana para avanzar en la aplicación de la Convención y resaltó la importancia de aprovechar las experiencias y buenas prácticas compartidas entre los Estados miembro para continuar fortaleciendo las políticas nacionales contra la corrupción.

La funcionaria sostuvo que el país ha asumido el cumplimiento de la Convención como parte de una estrategia vinculada directamente con el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional y la consolidación de la democracia.

En ese sentido, destacó un cambio en la visión sobre los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción, señalando que “cumplir con la Convención no es un gasto, sino una inversión”, particularmente por sus efectos sobre el desarrollo y el crecimiento.

Avances legales y recuperación de activos

Como parte de los avances alcanzados, Ortiz Bosch hizo referencia al fortalecimiento del marco jurídico dominicano, mencionando entre las medidas adoptadas el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley de Extinción de Dominio, así como los mecanismos relacionados con la aplicación de esta última.

También destacó los esfuerzos realizados para la recuperación de recursos y señaló la existencia de más de nueve casos en los tribunales vinculados a corrupción, como parte de las acciones desarrolladas en esta materia.

La representante dominicana explicó, además, que el país continúa avanzando en los procesos de evaluación de la implementación de la Convención.

Lucha contra la corrupción vinculada al desarrollo

Ortiz Bosch resaltó que los avances institucionales deben analizarse también a partir de su impacto sobre el desempeño económico y social del país. En su intervención hizo referencia al crecimiento de la inversión y las exportaciones, así como al fortalecimiento democrático y a las medidas legales adoptadas para cumplir con los compromisos derivados de la Convención.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones responsables del control público puedan ejercer sus funciones sobre las administraciones en ejercicio, fortaleciendo de esta manera los mecanismos institucionales de fiscalización y prevención.

Al concluir su participación, la directora de la DIGEIG valoró positivamente los trabajos desarrollados en el marco de la Convención y vinculó directamente la lucha contra la corrupción con desafíos que trascienden el ámbito institucional.

En ese contexto, resaltó su incidencia sobre fenómenos como la migración, el desarrollo sostenible, el crecimiento de los pueblos y la consolidación de una vida democrática satisfactoria, reafirmando la importancia de mantener la cooperación internacional y los esfuerzos nacionales contra la corrupción.

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