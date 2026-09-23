Sucesos policiales ocurridos durante la última semana en los cinco condados de NYC

Por Ramón Mercedes

►La Policía busca a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente durante horas de la tarde a bordo de un autobús B63 de la MTA, cerca de la Quinta Avenida y Bay Ridge Parkway, en Brooklyn. El acusado está prófugo.

►Sage Arias-Brown, de 33 años, asesinó a su padre propinándole más de 40 puñaladas, mientras este intentaba desesperadamente llamar a la Policía para pedir ayuda. El hecho ocurrió en Long Island. El hijo fue apresado.

►Una mujer fue agredida sexualmente de noche dentro de Prospect Park por un desconocido con quien había entablado conversación. La víctima al poner resistencia sufrió heridas leves y recibió atención médica. El agresor está prófugo.

►Una mujer murió tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga en Harlem River Drive. La víctima se encontraba en la vía, cerca de High Bridge, en Washington Heights, cuando fue embestida por un vehículo que circulaba hacia el norte por el carril izquierdo. El conductor huyó del lugar.

►El cuerpo de una mujer fue hallado dentro de un cubo de basura en el estacionamiento de Plumb Beach, en Brooklyn.

►La Policía busca a dos personas acusadas de robarle el vehículo a una mujer en la Avenida Allerton, en El Bronx. La fémina dejó su Honda CR-V gris oscuro con el motor encendido frente a una tienda y entró al local. Dos personas estaban dentro de otro vehículo estacionado frente al suyo. Uno de los individuos salió, abordó la camioneta de la mujer y emprendió la marcha. Cuando ella intentó impedir el robo, fue atropellada.

►Cuatro individuos no identificados dispararon contra un hombre frente al número 118 de East de la calle 184, entre las avenidas Morris y Creston, en El Bronx. No lograron herirlo. Los agresores huyeron del lugar y son buscados por la Policía.

►Un hombre de 48 años conducía un vehículo de transporte por la calle 215 East 215, entre White Plains Road y la Avenida Holland, cuando una pasajera intentó pagarle con un billete falso. Se produjo una discusión y la mujer apuñaló al conductor antes de huir. La agresora está siendo buscada por la Policía y el chofer se encuentra fuera de peligro.

►Un hombre de 24 años, herido de bala en el torso en Cathedral Place, cerca de McLaughlin Park, en Brooklyn, murió tras ser trasladado a un hospital. El pistolero está prófugo.

►Un hombre de 60 años fue herido por la espalda con un cuchillo frente al 2710 de la Avenida Sedgwick, cerca de la calle 195, en El Bronx. El agresor huyó del lugar.

►Un pistolero hirió a tres personas frente al 1710 de la calle 233 East 233, en El Bronx. A un joven de 18 años con un disparo en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte. Una mujer de 20 años fue herida de bala en un pie, y otro hombre, de 22, recibió un disparo en el pecho. Los tres fueron trasladados a un hospital. El agresor huyó del lugar y es buscado por la Policía.

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