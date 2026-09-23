Adriano Espaillat: ‘Seguimos adelante porque el liderazgo no está en una posición electa’

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (NY-13) afirmó que sigue adelante en y con la comunidad, “porque el liderazgo no está en una posición electa”, en referencia al resultado desfavorable que obtuvo en las primarias demócratas para participar como candidato en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Añadió que “el liderazgo está en lo más profundo del ser humano” y que su vida se ha caracterizado por buscar siempre mejorar el futuro de muchos.

El también presidente del Caucus Hispano del Congreso ofreció sus declaraciones al participar este lunes en el panel “Hispanos 250: celebrando el poder hispano en América”, como parte del encuentro “Lengua, legado y liderazgo en español: una historia de éxito en las Américas”, celebrado en El Museo del Barrio, en Manhattan.

El evento fue organizado por la Embajada de España en Estados Unidos, en cooperación con el Caucus Hispano del Congreso, con la participación de destacadas instituciones y líderes de la comunidad hispana.

La jornada reunió a representantes de la diplomacia, la cultura, los medios de comunicación, los negocios y las organizaciones comunitarias para dialogar sobre el presente y el futuro del idioma español en EE. UU. y las Américas.

Durante su intervención, Espaillat destacó la necesidad de fortalecer el dominio del español entre las nuevas generaciones, particularmente a través del sistema educativo.

“La Embajada de España se me acercó con una idea, un proyecto de cómo se puede fortalecer el idioma español, particularmente con nuestra juventud, mucha de la cual lo está perdiendo o que no tiene dominio del mismo”, explicó.

El congresista señaló que El Museo del Barrio, cuna de la hispanidad, constituye un escenario apropiado para desarrollar esta conversación, por su vínculo con la cultura y la comunidad hispana de NY.

Planteó que el fortalecimiento del español debe comenzar desde las escuelas y que iniciativas como la celebrada en NY pueden contribuir a generar nuevas ideas, proyectos y objetivos para preservar el idioma entre los jóvenes.

El programa incluyó el panel “Construyendo comunidad hispana: liderazgo y emprendimiento en español”, moderado por Estuardo Rodríguez, presidente de Friends of the National Museum of the American Latino, con la participación de Luis Fernández, Ana Valdez, Félix Contreras y Pilar O’Leary.

La jornada contó además con la participación especial de Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, así como con el segundo panel, “Hispanos 250: celebrando el poder hispano en América”, moderado por María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino.

En este último participaron la embajadora de España, Ángeles Moreno Bau; el congresista Espaillat; la embajadora Nathalie Rayes, Resident Fellow de Harvard Kennedy School; y el activista y creador de contenidos Carlos Eduardo Espina.

La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones del 250.º aniversario de EUA y del Mes de la Herencia Hispana.

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