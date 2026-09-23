Directora del INDEX destaca visión y respaldo del presidente Abinader a los dominicanos en el exterior

NUEVA YORK.- La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, destacó en esta ciudad la visión y el respaldo que, según expresó, el presidente Luis Abinader ha brindado a la comunidad dominicana en el exterior.

Toribio habló ante casi mil quisqueyanos en El Bronx este domingo, durante la entrega de reconocimientos por parte del mandatario a 14 dominicanos residentes en Estados Unidos, destacados en diferentes áeas en sus comunidades y dominicana.

Expresó que el presidente ha fortalecido el INDEX para acercar el Gobierno a los dominicanos residentes fuera de su país, brindar asistencia social, cultural, y estrechar cada vez más los vínculos con los connacionales. En ese sentido, destacó también el respaldo del canciller Víctor Bisonó Haza a las iniciativas del instituto en favor de los quisqueyanos en el exterior.

Sostuvo que el mandatario trabaja día y noche en cualquier lugar del mundo para que nuestra gente sepa que su Gobierno también está presente, donde quiera que haya un dominicano, precisó.

Señaló que la presencia del mandatario, el canciller y la primera dama, encabezando el reconocimiento a dominicanos destacados en EE. UU. tiene un significado especial, porque de manera simbólica, significa que “la RD completa viene al encuentro de su gente para reconocer lo que ha sido capaz de construir”.

Toribio, mostrando emoción en el backstage al momento de esta entrevista, es considerada una hija de la comunidad dominicana en la Gran Manzana y egresada de Lehman College, lugar donde se entregaron los reconocimientos, recibió múltiples muestras de apoyo a su gestión por parte de cientos de los presentes.

Entre los galardonados se encuentran Gypsy Pichardo, teniente del NYPD; el doctor Wilson A. Quezada, médico neumólogo y catedrático; Bernarda Rodríguez, cosmetóloga; Yraida Aponte, coordinadora del Programa de Salud Bucal Infantil en Nueva Jersey; Mayra Serafina Linares, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Liberty Coca-Cola Beverages.

Asimismo, Jorge Ulloa, profesional de operaciones tecnológicas; Yohanna Olivo, directora médica de Bronx Community Medicine; Carlos Elpidio Herrera, empresario y líder del sector bodeguero; Lorena Jorge, actriz y artista; Alfonso Geomar Matos Mesa, militar de las Fuerzas Armadas de USA; el doctor Agustín Apolinar Rojas, médico en ejercicio

Además, Wendy Arelis Mesa Grullón, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Union City; Berkis Contreras Suriel, maestra y escritora de Union City, Nueva Jersey; y Ertuania Jorge Ghosh, ejecutiva del área de salud conductual y desarrollo comunitario. Todos con décadas de trayectoria en sus respectivas áreas.

En el acto estuvieron presentes, además del presidente Abinader, la primera dama Arbaje; el canciller Ito Bisonó; el director del INDEX-NY, John Sánchez; el senador por Espaillat Carlos Gómez; y Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente.

También asistieron los cónsules dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey y Montreal, así como el diputado de ultramar Cirilo Moronta, entre otras personalidades.

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