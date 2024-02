Situación de los Derechos Humanos en RD durante 2023

Este informe es un resumen y análisis de la

situación de los derechos humanos en la

República Dominicana durante el año 2023.

CNDH-RD

Situaciónde los Derechos Humanos en la República Dominicana 2023

1. En la Republica Dominicana no existen políticas públicas claras por parte del

Estado hacia ese Grupo Vulnerables, situación está que ha agravado las

condiciones de estos.

2. En este año 2023 han continuado las ejecuciones extrajudiciales en el país. Según

nuestros datos extra oficiales solo este año hemos registrado alrededor de 156

Ejecuciones Extrajudiciales por parte de agentes de seguridad de estado. La

CNDH-RD ha emitido varias alertas por esos casos de violaciones graves de

derechos humanos cometidas por órganos de seguridad del Estado. El 97% de las

muertes de manos de agentes de seguridad es a jóvenes Pobres de 18 a 35 años.

Una verdadera masacre de JOVENES.

3. Las Comunidad LGBT+ en la República Dominicana están expuestas a altos

riesgos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual,

características sexuales, expresión y/o identidad de género, y se encuentran en

situación de vulnerabilidad al no poder disfrutar plenamente de sus derechos.

Según un Informe de Resultados Encuesta Nacional LGBTI 2020, estima que las

personas LGBT+ son 5.16 veces más impactadas por la violencia y registran un

IDH menor (0.463) en relación con la población general.

4. Se estima que hay entre 87,000 y 97,000 mujeres que ejercen trabajo sexual,

representando cerca del 3.4 % de todas las mujeres adultas, y entre 3,900 y 5,000

mujeres transgénero, el 95% ejercen el trabajo sexual como una vía para obtener

ingresos. Estos confirman que muchas de estas personas no tienen acceso a un

trabajo digno, aumentado esta situación los niveles de violencia hacia este grupo.

5. La misma encuesta reveló que 73.5 % ha sido agredido física o emocionalmente

por recibir alguna manifestación de afecto en público por parte de su pareja.

6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) junto a otras

decenas de organizaciones sociales, políticas, y religiosas ha estado rechazando en

Yamasá las pretensiones de construir por la compañía minera Barrick Gold una

Presa de Cola, en el área del Río Cuanza, el cual conecta al Rio Ozama.

7. En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, no se registraron

mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión. Persiste el

hacinamiento, el cual es equivalente a un 65%. Ello ha contribuido a la

degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios de agua,

electricidad y alimentación entre otros, pudiendo incidir también de manera

negativa en la convivencia interna.

8. Existen 46 centros de privación de libertad en el país los cuales fueron diseñados

para unos 12,000 Mil internos mientras en la actualidad albergan alrededor de

26,000 Mil privados de libertad, de los cuales más del ochenta 80% son presos

Preventivos y unos 12,500 Mil viven en hacinamiento y condiciones

infrahumanas, violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las

reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la

Constitución dominicana y la Ley 113-21 que Crea el Sistema Penitenciario.

9. De estos 26,000 internos aproximadamente unos 12,000 se encuentra en el nuevo

modelo y los restantes 14,000 en el Sistema Tradicional o Centros de Privación de

Libertad. El Modelo Tradicional o CPL está concebido como un mercado donde

todo se vende y todo se compra y que se puede decir que sigue siendo un

cementerio de hombres vivos.

10.Otra situación que se ha determinado es que el 40% de los más de 26,000 mil

privados de libertad de las cárcelesdel país están presos por delitos menores, los

cuales se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmenteen libertad a fines

de descongestionar los recintos, según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas

sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).

11.Durante una rueda de prensa realizada en noviembre de 2023 el vocero de

la Policía Nacional, Rafael Tejada Baladera, aseveró que la uniformada enfocará

su atención en «TODA PERSONA CON PERFIL SOSPECHOSO», la cual

será detenida para depurarla, y así evitar, según sus palabras, que surjan hechos

delictivos que perjudiquen a la ciudadanía. Históricamente, muchos jóvenes de

nuestros barrios han sido víctimas de atropellos, detenciones y hasta asesinatos

por parte de policías que les ven Perfil Sospechoso. Esa sospecha se sustenta en

que poseen cabello largo, se peinan con trenzas, piel oscura, tienen tatuajes,

barbas o con pantalones por debajo de la cintura o con rasgos que a los agentes

les parecen Inapropiados. En ocasiones el vestir de harapos, el ser pobre, y vivir

en barrio pobre es muestra de la máxima sospecha para muchas autoridades. Hay

perfiles de lo que puede ser una persona sospechosa, propensa a cometer un

delito.

12.En este año Mas de 200,000 Mil Personas han sido Deportadas por República

Dominicana a Haití este año, más de 30.000 Mil de ellos en solo los últimos 02

Meses. Los Migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y

poco profesionales. cualquier uniformado puede detener a una persona

indocumentada, con lo que fomentan el macuteo y pago de Sobornos a los

agentes de migración que van desde 20 mil hasta 40 mil pesos dominicanos que

pagan los inmigrantes haitianos para ser liberados nuevamente y esto promueven

el miedo en estas personas. En la CNDH-RD Condenamos las deportaciones

masivas, el estado no puede asegurar el debido proceso, por los números tan

elevados de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los

agentes de Migración, pues esta situación impide que haya una correcta

ejecución de los protocolos, en la que todos los nacionales haitianos que son

apresados en los operativos de migración y el Ejército Nacional sean depurados

de manera efectiva.