A Juan Bosch, en el 63 aniversario del golpe de Estado a su gobierno

Con motivo de conmemorarse el 63 aniversario del funesto, injusto, cruel y sanguinario golpe de Estado al gobierno constitucional, legítimo y democrático, presidido por el vegano ilustre, constitucionalista y humanista, el profesor Juan Bosch Gabino, fuimos invitados a un conversatorio con jóvenes de la ciudad de La Vega, en el cual expresamos algunos testimonios de su legado de vida y de su obra de gobierno, dado, a que habiendo ocupado las funciones de Gobernador Civil y Provincial de esta provincia, nos correspondió recibirlo y atenderlo en sus últimas visitas a esta. En el mismo hicimos un recuento de los principales acontecimientos que se dieron antes, durante y después de su derrocamiento.

Luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, quien gobernó con manos duras y sangrientas a este país por más de treinta años, Juan Bosch regresó del exilio de veinticuatro años, en octubre del año 1961.

De inmediato se dedicó a educar a este país por medio de la radio, para la campaña para la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Dominicano- PRD, el cual había formado en Cuba, junto a Ángel Miolán y a Enrique Cotumanamá Henríquez. Utiliza los términos de “hijos de machepa” y “tutumpotes”, para explicar la diferencia entre ricos y pobres, pues nuestra población, de unos cuatro millones de habitantes, era mayormente campesina y analfabeta.

Las Elecciones presidenciales estaban pautadas para el 20 de diciembre de 1962. La cúpula de la iglesia católica lo acusaba de ser comunista y fue tanto el asedio a que fue sometido, que decidió retar al padre Láutico García, un intelectual de la orden de los Jesuitas, quien era uno de sus principales críticos, a un debate televisado, apenas a 72 horas de las elecciones. Dicho debate fue dirigido por el periodista Salvador Pittaluga Nivar y transmitido por La Voz Dominicana.

Eran tiempos muy difíciles, pues se estaba dando la denominada Guerra Fría, que era el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el cual se manifestó en Cuba, con la crisis de los Misiles, en octubre de 1962, que casi termina en una 3ra. Guerra Mundial

Después de casi cuatro horas de debates, el padre Láutico García reconoció que en verdad Juan Bosch no era comunista, que él se había equivocado y le pidió excusas públicamente. El pueblo se tiró a las calles en horas de la madrugada a celebrar la victoria de don Juan. El 20 de diciembre de 1962, Juan Bosch y el PRD ganaron las elecciones con casi el 60 % de los votos emitidos.

Durante la transición, Bosch inicia un periplo por diferentes países del mundo, reuniéndose con varios mandatarios, cancilleres y amigos, en busca de ayudas, préstamos, nuevos nichos de mercados para nuestros productos, pues el país estaba atravesando por una gran crisis económica y financiera. Fue la primera vez que un presidente electo realiza este recorrido antes de ser proclamado oficialmente.

Se reunió con el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy en la Casa Blanca, en Francia, con el presidente Charles De Gaulle, con el Primer Ministro de Alemania, con el Primer Ministro de Inglaterra, con el presidente de México, entre otros mandatarios.

El 27 de febrero, Juan Bosch fue juramentado como el primer Presidente constitucional dominicano, electo en unas elecciones democráticas y legítimas, luego del derrocamiento de la dictadura de Trujillo. A su investidura asistieron 10 mandatarios de diferentes países, incluyendo el vicepresidente de los Estados Unidos, John Baynes Johnson.

En los siete meses que duró su gobierno, Bosch gobernó aferrado a la Constitución que él contribuyó con su redacción, denominada la Constitución del 63, considerada la más liberal, la de mayor justicia social y la más respetuosa de las libertades públicas y de los derechos humanos; la más progresista, pues contemplaba la distribución de tierras para los campesinos, prohibió el latifundio, distribución de los beneficios para los trabajadores, entre otros tantos medidas que beneficiaban al país.

Durante el primer mes de su gestión, el gobierno no contaba con los recursos para pagar el salario de los empleados públicos y le solicitó a los pocos empresarios que existían en el país, que le avanzaran una parte de los impuestos que pagarían el próximo año. Eso dio origen a lo que hoy conocemos como el Anticipo del Impuesto sobre la Renta.

A las pocas semanas de su juramentación, Bosch envió una comunicación al presidente del Senado, Dr. Juan Casanova Garrido para que sometiera un proyecto de ley para la aprobación de un nuevo Código Penal, porque el que se tenía ya no respondía a las necesidades que el país requería, para su desarrollo, para la aplicación de un régimen de consecuencia que castigara la corrupción. Desgraciadamente, todo eso se fue a pique con el golpe de Estado. A 63 años de esa solicitud del presidente Bosch, todavía el Código Penal continúa dando vueltas en el Congreso Nacional.

Se hizo la gestión con una compañía extranjera para la construcción de las Presas de Tavera y la de Valdesia; se inició el Acueducto de Santo Domingo, la Zona Franca de Puerto Plata, la Planta Eléctrica para la capital, se construyeron las Villas de la Libertad, que eran el alojamiento de campesinos en un lugar, con tierra, casas, escuelas, acueductos, clínicas rurales, etc. se enviaron muchos jóvenes a estudiar distintas carreras y a especializarse fuera del país, entre ellos, Mike Mercedes, especialista en comidas extranjeras, Ramón Alburquerque, el Dr, Sarita Valdez, entre tantos; se aprobó la ley que crea el cooperativismo, la 127-64, que fue la única que mantuvo el triunvirato.

Le solicitó al empresario de la banca, Don Alejandro Grullón que estableciera un banco privado con accionistas dominicanos, porque no teníamos un banco privado dominicano. Existían el The Chase Manhattan Bank, el Royal Bank Of Canadá y el Reservas, que era del Estado. De ahí es que nace el Banco Popular, creado en el año 1964; se hicieron grandes inversiones en caminos vecinales, en la educación, en la agricultura, en agua potable, sobre todo, en la salud.

Enfrentó la corrupción de algunos funcionarios, los canceló y los sometió a la justicia, incluyendo a su asistente personal, director de su seguridad, Virgilio Gell, por tratar de sobornar al empresario Celso Pérez, el abuelo de Celso Morandini, con 25 mil dólares, para la instalación de una empresa de calzados.

Sobre este hecho Juan Bosch expresó lo siguiente:

“Queremos advertir al país que el Presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni parientes, ni parientes; la ley protege a todos los dominicanos pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole”. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, la ley no reconoce nombres ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera y envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos, y el más cercano de sus colaboradores; me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo, para preservar la democracia de este país.

Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad”.

Juan Bosch durante su gobierno evitó nombrar a su sobrina, Milagros Ortiz Bosch, una mujer muy capacitada, para que no lo acusaran de nepotismo, es decir, de nombrar a familiares.

Desgraciadamente, desde antes y durante todo de su mandato de apenas 7 meses, a pesar de gobernar aferrado a la constitución más progresista, liberal, respetuosa de los derechos humanos; de no haber perseguido a nadie, ni haber derramado una sola gota de sangre, de haber permitido todo tipo de libertades públicas en un país acostumbrado a un gobierno de fuerza, su gobierno fue enfrentado y satanizado por todos los sectores fácticos y cavernarios del momento, por una cúpula militar y una oligarquía empresarial que querían repartirse los bienes y las riquezas de Trujillo, pero que el presidente Bosch nunca lo permitió.