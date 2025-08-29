Senador Carlos Gómez y el Ministro Franklin García Fermín anuncian entrega de más de 190 becas a jóvenes de Espaillat

Por Nicolas E. Grullón Ubiñas

En un encuentro con la prensa local y nacional, el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Dr. Franklin García Fermín, ofrecieron detalles sobre la entrega de más de 190 becas a jóvenes de la provincia, así como la explicación de la nueva convocatoria para el sorteo de becas en enero 2026.

La rueda de prensa tuvo lugar en la Oficina Senatorial de Espaillat, donde además estuvieron presentes el diputado Robinson Santos, el alcalde de La Ortega, Fermín Muñoz, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Amable Guzmán, así como viceministros del MESCyT y otras personalidades. Diversos medios locales y nacionales dieron cobertura al evento, resaltando la importancia de esta iniciativa para la juventud de la provincia.

Posterior al encuentro con los medios, las autoridades se trasladaron al Teatro Don Bosco, escenario donde se realizó el acto oficial de entrega de las becas. La mesa de honor estuvo integrada por el ministro Franklin García Fermín, el senador Carlos Gómez, el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, el diputado Robinson Santos, el alcalde Fermín Muñoz, y la encargada de Becas Nacionales, Lianny Portorreal.

Durante el acto, el senador Carlos Gómez destacó el esfuerzo, la dedicación y la persistencia de los estudiantes que hoy reciben estas becas, subrayando que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Asimismo, agradeció al ministro Franklin García Fermín y a su equipo por hacer posible este programa, reconociendo además el trabajo del director de becas, Rafael Martínez, y resaltando el papel fundamental de las familias que acompañan a los beneficiarios en su formación.

La entrega de estas becas representa un paso firme en el fortalecimiento de la educación superior en la provincia Espaillat, garantizando oportunidades para que la juventud siga preparándose y construyendo un mejor futuro para la República Dominicana.