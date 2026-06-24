Senado sanciona de urgencia proyecto que prohíbe la importación y fabricación de foam

Santo Domingo. – El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, el cual establece el régimen jurídico para la gestión integral de los residuos sólidos en la República Dominicana, regulando las actividades de recolección, transferencia, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos, incluidos elementos fabricados con foam.

El proyecto de ley tiene la finalidad de proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible.

La pieza legislativa prohíbe, además, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.

El senador Antonio Marte presentó al pleno del Senado una moción solicitando que este proyecto sea incluido en la orden del día y liberado de todo trámite, declarándolo de urgencia.

La normativa modifica la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, modificada por la Ley núm. 98-25, en la que se establece el régimen jurídico para la gestión integral de los residuos sólidos en la República Dominicana.

La propuesta legislativa fue presentada por el senador Ramón Rogelio Genao Durán y Ginnette Bournigal de Jiménez, y fue aprobada con una votación de 22 senadores de 28 presentes en los trabajos legislativos.

En lo adelante, la ley establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

Los aportes serán realizados de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.

Después de transcurrido seis meses de la promulgación de esta, en su lugar, se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados mediante papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú u otras fibras vegetales, materiales compostables o que contengan compuestos biodegradables debidamente certificados o envases y utensilios reutilizables.

Aprueban ley para regularizar bancas de loterías y deportivas

El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de Ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana. Este nuevo dispositivo legislativo busca establecer normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de apuestas o juegos de azar en el territorio nacional.

El senador Guillermo Lama presentó al pleno senatorial el informe de comisión y solicitó que el mismo sea incluido en el orden del día de la presente sesión.

La pieza legislativa presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, y el senador Félix Ramón Bautista Rosario, fue fusionada tomando como base la pieza del senador Catrain.

El proyecto indica en su considerando primero que, en los últimos años, la industria de los juegos de azar en la República Dominicana ha registrado un notable crecimiento en todas sus modalidades, incluyendo casinos, bancas deportivas, loterías y plataformas digitales de apuestas en línea.

La pieza destaca que, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, del Ministerio de Hacienda, existen más de 71 mil bancas de lotería y deportivas registradas en el territorio nacional, lo que evidencia el dinamismo del sector y la necesidad de fortalecer su regulación y control por parte del Estado.

El nuevo dispositivo legislativo regula la industria de los juegos de azar y permitirá prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea mediante mecanismos robustos de verificación de identidad, normas estrictas sobre publicidad y requisitos específicos respecto de los objetos de apuesta.

En primera lectura:

En los trabajos legislativos de este miércoles, los senadores sancionaron en primera discusión el proyecto de ley que declara el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Médico Geriatra Dominicano”, presentado por la Cámara de Diputados. Además, el proyecto que designa con el nombre de doctor José Joaquín Puello el hospital Central Clínico-quirúrgico de la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar, propuesta del senador Cristóbal Castillo.

También fue conocido el proyecto de ley que declara la Academia de Música y la Banda Municipal de Música del municipio Mao, provincia Valverde, como patrimonio artístico, histórico y cultural nacional, iniciativa del senador Odalis Rafael Rodríguez.

Resoluciones:

En única lectura fue sancionada la resolución que solicita al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, la construcción de una cancha deportiva en el paraje de Villa Zanco, sección La Ceiba, municipio de Villa Tapia, proponente senadora María Mercedes Ortiz.

De igual manera, fue sancionada la resolución que reconoce la labor de la cadena internacional Televisa Univisión, por sus aportes al fortalecimiento de los lazos con la diáspora dominicana en los Estados Unidos de América, iniciativa del senador Carlos Gómez.

Además, fue aprobada la resolución que reconoce a Jaime Francisco Sued Pichardo por su destacada trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo de la industria farmacéutica de República Dominicana.