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Eléctricas

Seguridad de Edesur detiene a técnico de empresa contratista por presunta extorsión a cliente

PRIMICIAS DIGITAL4 de septiembre de 2026
1 1 minuto de lectura

Edesur Dominicana informó sobre la detención de un brigadista de una empresa contratada para realizar servicios técnicos, por la alegada petición de dinero a una cliente de la distribuidora.

El brigadista fue detenido por el Departamento de Operativos Contra el Fraude en la calle Gaspar Polanco, sector Bella Vista, del Distrito Nacional, tras la empresa distribuidora recibir una denuncia por presunto chantaje y extorsión.

Edesur advirtió que continuará firme en el sometimiento de las personas que cometan actos ilícitos en perjuicio de la empresa o sus clientes.

En ese sentido, exhortó a la población a denunciar a cualquier brigada o técnico que solicite pagos por sus servicios, llamando al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencias.

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