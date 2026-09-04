UBA entrega cientos de bolsas con alimentos en El Bronx durante jornada de mochilas con útiles escolares

NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que preside Radhames Rodríguez, entregó recientemente más de mil bolsas de alimentos durante la jornada donación de mochilas con útiles escolares a igual candidad de padres de estudiantes en El Bronx.

Para aliviar el impacto de la inflación en los hogares de bajos recursos, UBA hizo la entrega a padres de escasos recursos economicos en Fordham Plaza.

La iniciativa, concebida para apoyar a las familias de cara al inicio del año escolar en las escuelas públicas previsto para el próximo día 10 del presente mes, benefició a residentes de diversas comunidades del sector con hijos entre los 4 y 13 años.

Rodríguez destacó la importancia de llevar este tipo de asistencia directamente a uno de los centros de transporte y espacios peatonales más concurridos del condado.

«Para nosotros es una gran ayuda estar aquí», dijo el presidente de UBA, porque el éxito de la jornada radica en la colaboración interinstitucional.

Cada familia beneficiada recibió una provisión diseñada para cubrir sus necesidades básicas durante al menos tres días, compuesta por una variada selección de productos de Goya Foods, incluyendo arroz, pollo, leche, agua, vegetales, frutas, sazón en polvo y alimentos enlatados, así como snacks y papas fritas de Frito-Lay adaptados al gusto local de los menores.

La jornada estuvo marcada por muestras de agradecimiento de madres de diversas comunidades, incluyendo sectores hispanos, anglosajones y musulmanes. «Todo está caro, así que Dios bendiga a todo el que haya hecho posible esta entrega de alimentos», expresaron varias asistentes tras recibir los suministros.

El evento anual fue coordinado por Rosa Ayala, directora de operaciones de la entidad, junto con la participación de más de 10 miembros de la directiva de UBA, consolidando una red de apoyo comunitario que se repite cada temporada escolar en Fordham Plaza en El Bronx.

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