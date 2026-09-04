CAEI y Jardín Botánico Nacional ponen en marcha plan para proteger cuatro especies de flora amenazadas

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) y el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) suscribieron un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad dominicana, con énfasis en la restauración ecológica, propagación de especies nativas y endémicas, reforestación y educación ambiental.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones implementarán un Programa para la Conservación de Especies en Peligro de Extinción, que contempla la producción y establecimiento de 7,000 plantas en áreas estratégicas identificadas por CAEI. De este total, 1,000 corresponderán a cuatro especies de flora seleccionadas: Cubanola domingensis, Goetzea ekmanii, Ziziphus rhodoxylon y Krugiodendron ferreum, mientras que los 6,000 restantes corresponderán a otras especies autóctonas.

La iniciativa incluye la construcción de un vivero de especies endémicas y nativas en las instalaciones de CAEI, con el acompañamiento técnico del JBN, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la producción y propagación de plantas para los procesos de restauración y conservación.

“Esta alianza nos permite unir capacidades y conocimientos para avanzar en acciones concretas de conservación de nuestra flora. Desde el Jardín Botánico Nacional estaremos aportando nuestra experiencia técnica en la identificación, propagación y establecimiento de estas especies, así como en el monitoreo de las áreas intervenidas. Valoramos especialmente que este proyecto incluya la participación de las comunidades, porque la conservación es un compromiso que debemos construir entre todos”, destacó Pedro Suárez, director general del JBN.

“En CAEI entendemos la sostenibilidad como una responsabilidad que se traduce en acciones concretas. Este acuerdo nos permite poner nuestras capacidades y nuestro territorio al servicio de la conservación de especies de la flora dominicana, trabajando de la mano con una institución especializada como el Jardín Botánico Nacional y promoviendo, además, la participación de nuestros colaboradores y las comunidades cercanas”, afirmó Benigno Trueba, vicepresidente Ejecutivo de CAEI.

El proyecto también estará enfocado en el desarrollo de jornadas de siembra, mantenimiento y monitoreo, con el propósito de evaluar la supervivencia y el crecimiento de las plantas establecidas.

El Jardín Botánico Nacional (JBN), en coordinación con los especialistas de CAEI, brindará el soporte técnico para fortalecer los procesos de identificación, recolección y propagación de las especies seleccionadas como parte del programa de conservación impulsado por CAEI. Ambas instituciones trabajarán conjuntamente en la producción de plantas, las jornadas de reforestación y el monitoreo de las áreas intervenidas.

Este esfuerzo conjunto permitirá, además, documentar y generar una línea base de información botánica y ecológica de las zonas intervenidas, que servirá de referencia para el seguimiento de las acciones implementadas y la evolución de las áreas restauradas.

Como parte de los componentes de educación ambiental y participación comunitaria, ambas instituciones desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas a los colaboradores de CAEI y a las comunidades aledañas. Durante la primera fase del proyecto se prevé la integración de cinco comunidades locales, con el propósito de promover su participación en las acciones de conservación y restauración ecológica.

El acuerdo fue rubricado por Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico Nacional, y Benigno Trueba, vicepresidente ejecutivo de CAEI, durante un acto celebrado en las oficinas del consorcio, con la participación de directivos y representantes de ambas instituciones, personal técnico e invitados especiales.

La iniciativa se desarrolla en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la fundación del Jardín Botánico Nacional y reafirma la colaboración entre ambas instituciones para contribuir a la protección de la flora dominicana y la restauración de ecosistemas mediante acciones concretas de conservación, educación y participación comunitaria.

Sobre CAEI

El Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), junto a sus empresas vinculadas La Finca Unidad, Endulzza del Caribe y San Pedro BioEnergy, conforma un modelo de economía circular que transforma la caña de azúcar en azúcar, sus derivados y energía renovable y sostenible.

CAEI forma parte del portafolio de activos administrados por Putney Capital Management, gestor afiliado de INICIA.

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