Periodista dominicano en NY pone a circular libro en Amazon y Barnes & Noble

NUEVA YORK.– El periodista y escritor dominicano radicado en esta ciudad, Román Polanco, puso en circulación su libro «5 Esquinas NY, Testamento».

Polanco es uno de los periodistas quisqueyanos en la Gran Manzana que más se ha destacado por publicar diversas obras a lo largo de los años. Este nuevo libro constituye un testamento periodístico construido desde la experiencia personal de quien estuvo presente, observó, participó y decidió dejar constancia.

NY sirve como el gran escenario desde el cual el autor contempla la política, la cultura, la sociedad y la condición humana. A través de crónicas, columnas y reflexiones, convierte los acontecimientos de una época en memoria escrita para las generaciones futuras.

En sus páginas aparece simultáneamente como periodista, testigo y protagonista de momentos históricos, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la pandemia del COVID-19.

La obra defiende un periodismo que pregunta, cuestiona y busca lo que muchas veces permanece detrás de la noticia. También insiste en no ser indiferentes ante la injusticia ni permitir que el paso del tiempo borre lo vivido.

Su esencia, afirma el autor, es dejar un testimonio: «Yo estuve aquí, viví mi época, reflexioné sobre ella y no quise dejar sus páginas en blanco». Parte de una preocupación fundamental, añade Polanco, es que muchas personas reciben información durante años sin haber aprendido primero cómo aprender.

El autor propone convertir palabras, nombres, fechas y números abstractos en asociaciones, imágenes y relaciones comprensibles para la mente. Explica que las «gavetas» mentales, la imaginación, la exageración y ejercicios como 1492-357-816 transforman la memoria en una práctica consciente.

La atención, afirma, es la primera puerta del aprendizaje: estudiar exige activar la mente, escuchar con atención y, finalmente, analizar. El método que propone surge de experiencias personales de alfabetización, enseñanza, participación en seminarios, observación y años de búsqueda independiente.

Según Polanco, la práctica genera logros, los logros fortalecen la confianza, y el compromiso convierte esas herramientas en parte de la vida cotidiana. En síntesis, sostiene que no basta con enseñar contenidos; primero hay que enseñar al ser humano a aprender por sí mismo.

La obra fue publicada en español e inglés y, según informó el autor, próximamente también estará disponible en mandarín.

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