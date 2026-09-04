SURA y ADOSAFI promueven una gestión integral del riesgo para fortalecer la rentabilidad de los activos inmobiliarios

Santo Domingo, República Dominicana. Septiembre 2026. Con el objetivo de promover una visión más estratégica sobre la administración de activos inmobiliarios generadores de renta, Seguros SURA y la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) realizaron el encuentro “Activos Inmobiliarios más rentables: cómo gestionar los riesgos”, un espacio de diálogo dirigido a ejecutivos de las Administradoras de Fondos de Inversión (AFI) y los medios de comunicación.

El evento abordó los principales desafíos que enfrentan los inversionistas y administradores de activos en un entorno cada vez más dinámico, donde la rentabilidad no depende únicamente de la generación de ingresos, sino también de la capacidad de protegerlos frente a riesgos financieros, legales y operativos.

Durante la jornada se desarrollaron temas relacionados con los nuevos retos jurídicos del mercado de alquileres, incluyendo la recuperación de inmuebles, el manejo de conflictos, los riesgos legales más frecuentes y las tendencias regulatorias que impactan la administración de activos generadores de renta. Asimismo, se analizaron los riesgos financieros asociados al incumplimiento de pagos, el deterioro de los inmuebles, el fraude documental y su impacto sobre los flujos esperados de inversión.

El encuentro también presentó una perspectiva integral de la protección de los ingresos por renta, abordando aspectos como la adecuada selección del inquilino, la prevención y transferencia del riesgo, la continuidad del flujo financiero y el respaldo jurídico especializado para propietarios e inversionistas. Como parte de esta visión, los participantes conocieron Garantía de Alquiler SURA, una solución diseñada para respaldar a propietarios e inversionistas frente a los riesgos asociados a los contratos de arrendamiento, contribuyendo a proteger los ingresos por renta, reducir la exposición financiera y fortalecer la estabilidad de los activos inmobiliarios.

En el marco del encuentro, se compartieron estrategias para fortalecer la gestión integral del riesgo a lo largo de todo el ciclo de administración de un inmueble, desde la evaluación y selección de los inquilinos hasta la atención de eventuales incumplimientos. Asimismo, se destacó la importancia de combinar prevención, respaldo jurídico especializado y transferencia del riesgo como pilares para la sostenibilidad de las inversiones y la continuidad de los ingresos por renta.

Como cierre del encuentro se desarrolló el conversatorio ejecutivo “La nueva ecuación de la rentabilidad inmobiliaria”, donde expertos analizaron cómo la protección de los ingresos se ha convertido en una variable tan importante como la generación misma de rentabilidad, particularmente en un mercado que demanda cada vez mayor resiliencia y capacidad de adaptación.

«La rentabilidad de un activo inmobiliario no depende únicamente de su capacidad de generar ingresos, sino también de su capacidad de protegerlos. Hoy los inversionistas requieren herramientas que les permitan anticipar, mitigar y gestionar los riesgos que pueden afectar el desempeño de sus activos y la estabilidad de sus flujos financieros. La gestión del riesgo debe ser vista como una herramienta para preservar valor y fortalecer la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo», destacó Carolyn Pérez, líder de Competitividad de Seguros SURA.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo y reunió a representantes de los sectores financiero, inmobiliario y de inversión para intercambiar conocimientos, analizar tendencias y promover mejores prácticas orientadas a fortalecer la protección de los activos y la sostenibilidad de los ingresos por renta.

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