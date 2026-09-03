Opinión de Rafael Méndez: Del carbón japonés al petróleo de Venezuela: «Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países»

Ayer fue el carbón japonés bajo el lenguaje de la Providencia. Hoy es el

petróleo venezolano bajo las banderas de la seguridad energética. Una misma

lógica reaparece cuando los recursos estratégicos de otras naciones terminan

convertidos en asunto de interés y seguridad estadounidense

POR RAFAEL MÉNDEZ

Hay frases que no necesitan haber sido pronunciadas literalmente para

condensar una doctrina, y «Dios depositó nuestros recursos naturales en otros

países», expresión con la que el escritor uruguayo Jorge Majfud sintetiza una

determinada concepción imperial estadounidense, adquiere renovada

actualidad después del acuerdo que, según lo anunciado por el presidente

Donald Trump y la propia Casa Blanca, otorgará a Estados Unidos control

mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas petroleras

venezolanas.

El antecedente histórico resulta extraordinariamente revelador, porque en 1851,

cuando Estados Unidos preparaba la misión que terminaría forzando la

apertura de Japón, el entonces secretario de Estado Daniel Webster escribió

que el carbón existente en aquellas islas era «un regalo de la Providencia»,

depositado allí por el Creador «para beneficio de la familia humana».

Y agregó que el Gobierno japonés no tenía argumento razonable para negarse

a suministrarlo a los barcos estadounidenses a un precio conveniente, con lo

cual una necesidad estratégica de Washington era elevada a la categoría de

mandato universal frente a la soberanía de otra nación.

De la Providencia a la seguridad nacional

Más de siglo y medio después, el lenguaje ha cambiado, pero la lógica

conserva sorprendentes semejanzas, porque la entonces jefa del Comando

Sur, generala Laura Richardson, llamó reiteradamente la atención sobre las

enormes reservas de petróleo, cobre, oro, agua dulce y tierras raras de

América Latina, así como sobre el litio concentrado en el llamado triángulo

integrado por Argentina, Bolivia y Chile, colocando esos recursos dentro de la

competencia estratégica de Estados Unidos con China.

Donald Trump ha llevado esa concepción a una formulación todavía más

descarnada, pues antes del actual acuerdo llegó a afirmar que Venezuela

había despojado ilegalmente a Estados Unidos de sus derechos energéticos y

de «nuestro petróleo», y ahora presenta como «el mayor acuerdo petrolero de

la historia» una operación mediante la cual Washington asegura, según los

términos anunciados, participación mayoritaria sobre aproximadamente una

quinta parte de las reservas probadas venezolanas.

El convenio puede atraer inversiones, recuperar instalaciones, aumentar la

producción y proporcionar ingresos que Venezuela necesita con urgencia, por

lo que sería simplista negar su posible utilidad económica.

Pero tampoco puede analizarse como un negocio petrolero convencional,

porque surge después de una intervención militar que alteró radicalmente la

correlación política venezolana y uno de sus principales negociadores fue

precisamente Pete Hegseth, secretario de Guerra y responsable del aparato

militar estadounidense, mientras el Pentágono aparece además vinculado a

mecanismos de respaldo financiero y estratégico para las inversiones que

Washington pretende impulsar.

Cuando la fuerza acompaña al negocio

La presencia del secretario de Guerra plantea entonces una pregunta que

trasciende cualquier valoración ideológica: ¿qué hace el responsable de la

maquinaria militar negociando un convenio petrolero entre dos Estados? Si el

asunto fuese exclusivamente producción, financiamiento y comercialización de

hidrocarburos, parecería más natural que ocuparan la primera línea los

responsables de Energía, Comercio, Tesoro y las empresas petroleras.

La disuasión, sin embargo, no necesita siempre formularse mediante un

ultimátum, porque puede operar a partir del conocimiento previo del poder

militar y de la voluntad de una potencia para utilizarlo, y cuando el país que

pocos meses antes demostró esa voluntad se sienta posteriormente a negociar

recursos estratégicos acompañado por el funcionario responsable de aquella

maquinaria, la fuerza queda incorporada al contexto aunque nadie necesite

mencionarla.

Pero el mensaje no se dirige necesariamente solo a Caracas, pues puede

proyectarse también hacia las empresas estadounidenses y, en el tablero

geopolítico, hacia China, Rusia e Irán, países que durante años acumularon

créditos, inversiones, empresas mixtas y acuerdos petroleros con Venezuela.

Así vuelve a cobrar sentido aquella fórmula sintetizada por Majfud, porque

Webster invocó en 1851 a la Providencia para explicar por qué el carbón

japonés debía ponerse al servicio de una necesidad estadounidense, Laura

Richardson describió más de 170 años después las riquezas latinoamericanas

desde la óptica de la competencia estratégica, y Trump proclama ahora que

decenas de miles de millones de barriles venezolanos quedarán bajo control

mayoritario estadounidense.

Quizás por eso «Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países»

conserva semejante capacidad provocadora, no porque constituya una cita

textual de algún presidente o secretario estadounidense, sino porque

demasiados episodios históricos parecen empeñados en dotarla de contenido.

Ayer fue el carbón japonés bajo el lenguaje de la Providencia. Hoy es el

petróleo venezolano bajo las banderas de la seguridad energética.

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