Autoridades fiscalizan 158 motociclistas en dos días por violaciones a la Ley de Tránsito

Santo Domingo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) elevaron a 158 el número de motociclistas fiscalizados durante los operativos conjuntos que desarrollan para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Tránsito y contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

Durante la jornada de este miércoles fueron retenidas 73 motocicletas, de las cuales 38 correspondieron al operativo realizado en horario matutino y 35 al vespertino, debido a que sus conductores incurrieron en distintas infracciones, entre ellas circular sin casco protector, violentar la luz roja del semáforo y otras violaciones a la normativa de tránsito.

Estas fiscalizaciones se suman a las 85 realizadas durante el primer día del operativo, desarrollado el pasado martes, para alcanzar un acumulado de 158 motociclistas fiscalizados en dos jornadas.

El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez, afirmó que durante su gestión trabajará para garantizar el respeto de las normas que regulan el tránsito y la movilidad, como parte de las acciones dirigidas a preservar vidas y mejorar la convivencia en las vías públicas.

“Nuestra gestión tiene el compromiso de hacer cumplir la Ley de Tránsito. Vamos a trabajar de manera firme y permanente para que las normas sean respetadas por todos, porque el orden en las vías y la seguridad vial requieren del compromiso de las autoridades, pero también de cada conductor”, expresó Méndez.

Las autoridades del INTRANT y la DIGESETT dejaron establecido que mantendrán una actuación firme frente a los motociclistas y conductores en sentido general que incurran en violaciones a la Ley de Tránsito.

Asimismo, anunciaron que los operativos tendrán carácter permanente, con el objetivo de fomentar el respeto a las disposiciones que regulan la circulación en las vías públicas y reducir las conductas que ponen en riesgo la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

Las jornadas se han concentrado inicialmente en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo donde se registran mayores volúmenes de tránsito, y las autoridades informaron que estas acciones serán extendidas progresivamente a todo el territorio nacional.

El INTRANT reiteró que las medidas forman parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el ordenamiento del tránsito, promover una conducción responsable y avanzar hacia una cultura de respeto a la ley y de mayor seguridad vial.

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