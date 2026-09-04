Afirman Juegos Juan Pablo Duarte USA-2027 serán incluyentes, no excluyentes

NUEVA YORK.- El presidente del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte en el Exterior, el empresario y deportista Roberto Rojas, afirmó durante la recien clausura de la edición 2026, celebrada ante más de mil dominicanos en el condado de El Bronx, que los Juegos del 2027 serán incluyentes y no excluyentes.

En ese mismo sentido se expresó la gloria del deporte dominicano y director de Deportes del Consulado Dominicano en NY, José “El Grillo” Vargas, quien habló en representación del cónsul Jesús Vásquez Martínez.

Rojas manifestó: “Los Juegos Juan Pablo Duarte fueron un éxito”. “Quiero dar las gracias a la comunidad, a la prensa, los dirigentes y al equipo técnico que se involucraron para hacer posible este gran evento”.

“Y como dijo Gabriel Balcácer “a quienes permanecieron en las gradas observando las competencias, la invitación es oficial y masiva”. “El próximo año estos Juegos se montarán junto a la Unión Deportiva y con todos los que hasta ahora han estado fuera”.

“La invitación es para que entren todos, porque aquí cabemos todos”, aseveró Rojas.

Por su parte, “El Grillo” Vargas, en nombre del cónsul y del personal de la sede consular, expresó su reconocimiento al comité organizador. “Hay que agradecerle a Rojas por la realización de estos segundos Juegos Juan Pablo Duarte en Estados Unidos”.

“Los Juegos representaron un desafío sin igual”. Como todos saben, El Bronx fue escenario de numerosos acontecimientos mundiales mientras se desarrollaban estos Juegos; sin embargo, Roberto pudo haber desistido y no lo hizo”, afirmó.

Agregó que, para muchos jóvenes, fue un reto participar por primera vez en la organización de un evento de esta magnitud y convertirlo en unos juegos históricos.

“Cuando uno analiza todo lo que hubo que enfrentar, comprende que el mayor compromiso fue preservar la esencia de cada uno de nosotrs como dominicanos”, indicó.

Vargas continuó diciendo: “Quiero hacer una exhortación, no una crítica”. “Los Juegos Juan Pablo Duarte son el resultado del esfuerzo de muchos dominicanos, dirigentes, atletas y personas que trabajan por la juventud de nuestro país, por nuestra cultura y por preservar la esencia del dominicano”.

“No pueden ser unos juegos exclusivos”. “Señor presidente de la Unión Deportiva de NY, tenemos que construir unos juegos verdaderamente inclusivos, no limitados únicamente a los socios de la Unión Deportiva.”

Debemos integrar también al sector privado. “Tenemos que organizar unos juegos inclusivos con todos los dirigentes y agentes deportivos que entrenan a nuestros niños y trabajan en las diferentes comunidades.”

“Deben ser unos juegos abiertos para todos.” “Que estas palabras no sean interpretadas como una crítica, sino como una exhortación en favor de la unidad”.

Para finalizar, subrayó Vargas: “Los dominicanos, cuando nos unimos, no solamente somos más; somos más fuertes”.

Unidos nos hemos agigantado en Estados Unidos y en cualquier lugar donde residimos, gracias a nuestra dedicación al trabajo y a nuestro espíritu comunitario.

“Nosotros, los deportistas, debemos encontrar el camino de la unidad y trabajar de manera conjunta”. “Roberto, una vez más, muchas gracias.” “Gracias también a los atletas y dirigentes por el esfuerzo realizado.” “Cuenten con nosotros”, puntualizó.

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