Segunda edición de Financial Summit reunirá a destacados líderes económicos y empresariales del país

El Instituto de Finanzas de Santo Domingo (IFI) y Aula Hispana celebrarán el próximo 15 de octubre la segunda edición del Financial Summit 2026, un encuentro que reunirá en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo a destacados economistas, ejecutivos y expertos del ámbito financiero para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el entorno económico nacional e internacional.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con la coyuntura macroeconómica y geopolítica, las finanzas corporativas, el mercado de capitales y la transformación tecnológica del sector financiero. Entre los conferencistas confirmados se encuentran el economista y consultor José Luis De Ramón, quien ofrecerá un análisis del contexto macroeconómico y geopolítico, y el doctor en Finanzas Luis E. Pereiro, que presentará una ponencia sobre finanzas corporativas.

El programa también incluirá un panel de economistas integrado por Raúl Ovalle, Jaime Aristy Escuder, Pável Isa Contreras y Miguel Collado, quienes compartirán sus perspectivas sobre el panorama económico actual. En materia de mercado de capitales participarán Elianne Vílchez, Felipe Amador y Gregory Salcedo, mientras que Fabiola Herrera abordará el impacto de la innovación y las nuevas tecnologías en la gestión financiera. La agenda completa será anunciada en las próximas semanas.

«Nuestro objetivo es ofrecer una visión integral que permita a las organizaciones fortalecer su salud financiera y tomar decisiones estratégicas en un entorno global cada vez más dinámico y competitivo», expresó Victor J. Reyes, integrante del equipo organizador del Financial Summit.

Se espera la participación de alrededor de 300 profesionales, entre directores financieros, tesoreros corporativos, consultores, ejecutivos y representantes del sector económico. La agenda combinará conferencias magistrales con paneles especializados, creando un espacio para el intercambio de conocimientos, el análisis de tendencias y el fortalecimiento de relaciones profesionales y comerciales.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse a través de www.financialsummitrd.com.

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