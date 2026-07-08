NYC activa fondos para orientar a beneficiarios Medicaid ante nuevas y estrictas exigencias

NUEVA YORK.- Las autoridades de esta ciudad están destinando tres millones de dólares para que el Departamento de Salud contrate trabajadores que ayuden a los residentes a entender los nuevos requisitos laborales federales, a fin de determinar si cumplen con estas nuevas y estrictas exigencias de Medicaid a partir de enero próximo.

Medicaid ofrece cobertura médica a 6,4 millones de personas de bajos ingresos en todo el estado de NY; más de la mitad de ellas residen en NYC, donde figuran decenas de miles de dominicanos.

El Departamento de Salud pronostica que al menos 475 mil personas, entre ellas miles de dominicanos, en todo el estado perderán la cobertura de Medicaid.

Los nuevos requisitos serán: trabajar y producir al menos 580 dólares mensuales, para personas entre los 19 y 64 años de edad.

Participar en programas de empleo o realizar servicio comunitario por al menos 80 horas al mes, y estar inscrito en un programa educativo a tiempo parcial, entre otros.

Dicha ley exime a jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal, a las mujeres embarazadas, a personas en rehabilitación por consumo de drogas o alcohol, y a quienes son “médicamente frágiles”, es decir, quienes tienen enfermedades o discapacidades graves.

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