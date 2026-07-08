RD comparte experiencia sobre economía conductual con reguladores internacionales

SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, en inglés) reunieron a representantes de varios países para el intercambio de ideas y experiencias que ayuden a la protección de las usuarias y los usuarios financieros, por medio de la economía conductual.

El evento, denominado Peer Learning Exchange (PLE) sobre Economía Conductual, consistió de un espacio de cooperación técnica que reunió a autoridades reguladoras y supervisoras de distintos países para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la aplicación de herramientas conductuales en el sector financiero.

La economía conductual es una rama de la economía que estudia cómo las personas toman decisiones en la vida real, reconociendo que no siempre actúan de manera totalmente racional. Combina conocimientos de la economía y la psicología para explicar por qué la gente a veces toma decisiones que parecen contrarias a sus propios intereses.

La actividad contó con la participación de representantes del Banco Central de Armenia, la Agencia de Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero de Kazajistán, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), de la Alianza para la Inclusión Financiera y la SB.

Durante tres días de trabajo, los participantes analizaron tendencias internacionales, compartieron experiencias institucionales y exploraron oportunidades para fortalecer la regulación, supervisión y protección de los usuarios financieros mediante enfoques basados en evidencia.

Como parte de la agenda, también participaron expertos nacionales e internacionales, entre ellos el doctor Pawel Dziewulski, profesor asociado de la Universidad de Sussex, quien abordó temas relacionados con las aplicaciones prácticas de la economía conductual y el desarrollo de capacidades institucionales en esta materia.

De igual forma, Juan Manuel Pérez, director de Educación y Atención Previsional y Joan Miranda, encargado de Innovación Educativa de la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana, quienes presentaron experiencias vinculadas al uso de enfoques conductuales para mejorar la comunicación y la toma de decisiones de los ciudadanos.

La Superintendencia de Bancos estuvo representada por Enmanuel Cedeño Brea, asesor general; Inés Páez, directora del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera; Xiomy Ramírez, encargada de la División de Inclusión Financiera del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera; Edwin Rodríguez, encargado de División del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera; Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso, encargado de la Unidad de Economía Conductual (SBLAB); y, Claudia Castillo, especialista del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera.

Con la celebración de este intercambio técnico, la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la protección de los usuarios financieros, la innovación en la formulación de políticas públicas y la cooperación internacional como herramientas clave para promover sistemas financieros más inclusivos, transparentes y centrados en las personas.

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