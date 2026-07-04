Gobierno rebaja precios gasolinas, gasoil y fuel oil

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que se realizarán bajas de RD$5.00 pesos en los precios de la gasolina y el gasoil regular, y de RD$3.00 en la gasolina premium y el gasoil óptimo, mediante un subsidio de RD$424.53 millones, para la semana del 4 al 10 de julio de 2026.

Las mayores bajas se producen en el gasoil y la gasolina regular, debido a que son los combustibles más utilizados por el sector trasporte de pasajeros y de carga, protegiendo así a la población de menor capacidad económica. También bajan el fuel oíl #6, unos RD$4.50 y el fuel oíl #1, RD$2.93.

En tanto, se mantiene sin variación el costo del Gas Licuado de Petróleo (GLP), principal combustible utilizado por los hogares dominicanos, el cual lleva ya un año congelado pese a la inestabilidad de los precios por el conflicto de Medio Oriente iniciado en febrero 2026.

Desde el inicio del conflicto, el margen del refinador o (Crack Spread) pasó de US$37.29 por barril de gasoil a finales de febrero a US$62.64 por barril a finales de junio. En tanto en la gasolina pasó de US$24.67 a US$52.19 por barril.

Es decir, el margen del refinador por barril de gasolina ha subido US$25.35 en los últimos cuatro meses, y US$27.52 dólares en el gasoil y se ha mantenido en esos niveles.

Bajo el modelo de Paridad de Importación, el país compra el producto ya terminado a estos precios internacionales volátiles. La República Dominicana solo refina alrededor de un 20% de lo que consume su mercado.

Para la semana del 4 al 10 de julio de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$338.10 por galón baja RD$3.00.

Gasolina Regular RD$305.50 por galón baja RD$5.00.

Gasoil Regular RD$257.80 por galón baja RD$5.00.

Gasoil Óptimo RD$290.10 por galón baja RD$3.00.

Avtur RD$238.03 por galón sube RD$6.25.

Kerosene RD$272.80 por galón sube RD$6.90.

Fuel Oíl #6 RD$152.36 por galón baja RD$4.50.

Fuel Oíl 1%S RD$177.86 por galón baja RD$2.93.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.00, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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