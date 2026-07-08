Organizaciones de pacientes llaman a fortalecer y agilizar el acceso oportuno a medicamentos de alto costo en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.– Julio de 2026. Organizaciones de pacientes de la República Dominicana expresaron su preocupación por el impacto humano que continúan generando las listas de espera para acceder a medicamentos de alto costo, una situación que afecta a personas que viven con cáncer, enfermedades autoinmunes, condiciones renales, trasplantes, enfermedades raras y otras patologías complejas.

Las entidades destacaron que detrás de cada solicitud pendiente existe una persona, una familia y una historia marcada por la incertidumbre. La espera prolongada puede generar consecuencias físicas, emocionales, sociales y económicas, especialmente cuando se trata de terapias que pueden determinar la estabilidad clínica, evitar el avance de una enfermedad o representar una oportunidad de vida para el paciente.

De acuerdo con una presentación técnica de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) sobre el Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC), al corte de octubre de 2025, 1,607 pacientes permanecían en lista de espera para acceder a tratamientos de alto costo, en un contexto marcado por el aumento de la demanda, la presión presupuestaria y la necesidad de avanzar hacia mecanismos más sostenibles de financiamiento y cobertura.

“Reconocemos los avances alcanzados y el compromiso demostrado por las autoridades para fortalecer el programa. Sin embargo, la realidad que viven numerosos pacientes evidencia que todavía existen desafíos importantes que requieren atención prioritaria, mayor capacidad de respuesta y soluciones sostenibles”, expresó Daniel Rosario, miembro de la Fundación Cúrame, organización que acompaña a pacientes y familias que viven con Atrofia Muscular Espinal, promoviendo el acceso a tratamientos, el bienestar emocional y la defensa de sus derechos.

Fundación Cúrame, Gaby’s Foundation y COPAR-LEA resaltaron que la visibilización de esta realidad procura contribuir de manera constructiva al fortalecimiento del sistema de salud, promoviendo espacios de diálogo, coordinación interinstitucional, transparencia y mejora continua en beneficio de los pacientes y sus familias.

Entre las principales necesidades identificadas por el estudio, las organizaciones de pacientes y distintas investigaciones periodísticas se encuentran:

Mayor transparencia sobre los tiempos de espera, el estado de las solicitudes y la disponibilidad de los tratamientos.

Protocolos públicos, claros y sustentados en criterios clínicos para la priorización de los pacientes.

Sistemas de monitoreo, proyección y planificación basados en datos actualizados y en las necesidades reales de la población.

Garantía de continuidad terapéutica para pacientes que requieren tratamientos permanentes.

Fortalecimiento de los canales de orientación y comunicación con los pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Simplificación y agilización de los procesos administrativos relacionados con la evaluación, aprobación y entrega de medicamentos.

Las organizaciones reiteraron que el acceso oportuno a un tratamiento no debe estar determinado únicamente por el tiempo que una persona permanece en una lista de espera. En ese sentido, subrayaron la importancia de construir soluciones conjuntas entre las autoridades, las organizaciones de pacientes, los profesionales de la salud, las sociedades médicas y los demás actores vinculados al sistema.

“Nuestro llamado nace desde la empatía y la preocupación por las familias que hoy viven en incertidumbre, esperando una respuesta que puede cambiar sus vidas. Creemos que la solución requiere trabajar juntos para fortalecer el sistema y garantizar que cada paciente reciba su tratamiento de manera oportuna, transparente, segura y sostenible”, manifestó Gabriela Toribio, representante de Gaby’s Foundation, entidad cuya misión es brindar apoyo integral a pacientes que enfrentan importantes desafíos derivados de enfermedades renales y cáncer.

Las organizaciones reconocieron la labor, la inversión y los esfuerzos que desde el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, la SISALRIL, el Seguro Nacional de Salud y otras instancias públicas se han venido desarrollando para ampliar la cobertura y responder a las necesidades de la población.

No obstante, señalaron que el momento actual demanda acelerar la coordinación entre las instituciones, revisar los procesos que generan retrasos y establecer mecanismos extraordinarios que permitan atender con mayor rapidez los casos de pacientes en condiciones críticas o de alta vulnerabilidad.

Fundación Cúrame, Gaby’s Foundation y COPAR-LEA hicieron un llamado respetuoso y urgente a las autoridades para que los esfuerzos realizados se traduzcan en respuestas cada vez más ágiles, previsibles y oportunas. Asimismo, manifestaron su disposición de participar en mesas técnicas y espacios de diálogo que contribuyan a identificar soluciones viables y sostenibles.

“Cada día de espera tiene un impacto real en la salud y en la vida de una persona. Por eso, este llamado no busca desconocer lo que se ha avanzado, sino sumar voluntades para que los procesos se agilicen, las decisiones lleguen a tiempo y ningún paciente tenga que enfrentar solo la incertidumbre de no saber cuándo recibirá el tratamiento que necesita. Fortalecer el programa es proteger vidas, preservar familias y reafirmar el compromiso del país con un sistema de salud más humano, equitativo y centrado en las personas”, concluyeron las organizaciones.

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