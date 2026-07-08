Recursos en NY para proteger a adultos mayores del calor; figuran dominicanos

NUEVA YORK.- La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) en NY, organización sin ánimo de lucro que atiende necesidades de personas mayores de 50 años, entre ellas decenas de miles de dominicanos, recomienda a los adultos mayores, familiares y vecinos que tomen precauciones adicionales ante los calores del próximo verano.

“El calor extremo puede poner en riesgo la vida de los adultos mayores de NY”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP. “A medida que suben las temperaturas, les recomendamos a todos que se mantengan hidratados, pasen tiempo en espacios con aire acondicionado y verifiquen cómo están sus familiares, amigos y vecinos mayores.

El número exacto de envejecientes dominicanos en NYC no está contabilizado de forma aislada en el censo oficial, pero los estudios demográficos estiman que son decenas de miles.

Se estima en 1,4 millones las personas de la tercera edad en los cinco condados, representando el 16 % del censo total de la urbe.

Se reporta que el 30 % de los adultos mayores en la Gran Manzana vive en condiciones de pobreza (incluyendo a miles de dominicanos), no pudiendo adquirir un aire acondicionado.

Además, un estudio del Center for an Urban Future reveló que un 60 % de los neoyorquinos mayores de 70 años carece de ingresos por jubilación, situación especialmente marcada en El Bronx y Brooklyn, donde residen cientos de miles de quisqueyanos.

Mientras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sostienen que los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas corren un riesgo significativamente mayor de sufrir trastornos relacionados con el calor, por lo que la preparación y la prevención son fundamentales durante los períodos de calor extremo.

Los CDC expresan que los adultos mayores son vulnerables porque sus cuerpos no se enfrían con la misma eficacia, especialmente si están tomando medicamentos que interfieren con la regulación del calor, tienen más enfermedades y pueden no notar la deshidratación o el sobrecalentamiento tan rápido.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIH), los adultos mayores son más vulnerables al calor extremo porque, con la edad, el cuerpo puede tener más dificultad para regular la temperatura. Además, las afecciones crónicas y ciertos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

El verano en USA comienza oficialmente el 21 de junio, con el solsticio de verano, y finaliza el 22 o 23 de septiembre (en el equinoccio de otoño). Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, los meses de mayor calor se consideran del 1 de junio al 31 de agosto.

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