LG Electronics presenta kW Manager, la función que ayuda a gestionar el consumo energético del aire acondicionado

República Dominicana, 7 de julio de 2026. – Durante años, el aire acondicionado fue entendido como un equipo que simplemente debía enfriar un espacio. El usuario ajustaba la temperatura, utilizaba el sistema durante el día y el impacto energético solo aparecía posteriormente reflejado dentro de la factura eléctrica mensual.

Hoy, esa relación comienza a cambiar.

En distintos mercados de Latinoamérica, donde las altas temperaturas y la humedad hacen que el uso de climatización residencial sea cada vez más frecuente, también crece el interés por tecnologías capaces de ofrecer una experiencia más inteligente, conectada y personalizada dentro del hogar.

Frente a esta realidad, LG Electronics (LG) incorpora kW Manager en modelos LG DUALCOOL® Max, LG DUALCOOL® AI y LG ARTCOOL™, una función integrada en la aplicación LG ThinQ® diseñada para ayudar a los usuarios a establecer objetivos de consumo energético para su aire acondicionado y gestionar el funcionamiento del equipo de acuerdo con sus hábitos, necesidades y periodo de uso.

La herramienta forma parte de una tendencia más amplia dentro de la categoría: transformar el aire acondicionado en un sistema inteligente conectado al ecosistema digital del hogar y capaz de adaptarse automáticamente a los hábitos del usuario.

“Antes el usuario solo sabía si tenía frío o calor. Hoy también quiere entender cómo funciona el equipo, cuánto consume y cómo ciertos cambios en el uso diario pueden modificar ese comportamiento energético. Estamos viendo consumidores mucho más interesados en tener control sobre su consumo, ya que el ahorro energético se ha convertido en una de las principales consideraciones dentro de la experiencia de climatización moderna”, explicó Jeskel Cedeño, Key Account Manager de Aires Acondicionados Residenciales de LG Electronics.

El aire acondicionado comienza a comportarse como un sistema inteligente

A diferencia de generaciones anteriores, donde el funcionamiento del equipo era prácticamente invisible para el usuario, LG ThinQ® permite visualizar cómo evoluciona el consumo energético durante distintos periodos de tiempo, mientras que kW Manager ayuda a gestionar el desempeño del sistema con base en metas de consumo definidas previamente por el usuario.

Dentro de LG ThinQ®, el usuario puede personalizar kW Manager y configurar:

Fecha de inicio y cierre del periodo de monitoreo

Horas aproximadas de uso diario

Meta de consumo energético en kWh

A partir de esa información, el sistema analiza patrones de funcionamiento y distribuye el objetivo energético a lo largo del periodo seleccionado. Si el equipo permanece apagado durante varios días o si cambian los hábitos de uso, la herramienta reajusta el comportamiento esperado para adaptarse a la dinámica real del hogar.

Qué ocurre dentro del equipo cuando se establece una meta energética

Uno de los aspectos más relevantes de kW Manager es que la herramienta no funciona únicamente como un panel de datos.

Cuando el usuario establece una meta de consumo, el sistema puede intervenir directamente sobre el desempeño operativo del aire acondicionado para alinearse con ese objetivo. Esto ocurre principalmente a través de modificaciones en el funcionamiento del compresor, uno de los componentes con mayor impacto en el consumo energético del sistema.

En lugar de permitir que el equipo opere permanentemente al máximo nivel de capacidad, la tecnología ayuda a modular su comportamiento para buscar un equilibrio entre demanda de enfriamiento y objetivo energético.

La integración con LG ThinQ® permite que el usuario pueda supervisar, configurar y comprender el funcionamiento del sistema desde el celular, integrando la climatización dentro de una experiencia de smart home más conectada y centralizada.

Del consumo abstracto a información más comprensible

Uno de los principales desafíos para muchos consumidores sigue siendo entender cómo el uso del aire acondicionado se traduce realmente en dinero dentro de la factura eléctrica.

Cada hogar funciona de manera distinta: cambian las tarifas, las rutinas, el tamaño de las habitaciones, la exposición solar, el nivel de humedad y la cantidad de equipos conectados dentro de casa.

Qué patrones puede empezar a identificar el usuario

Cómo cambia el consumo cuando se utilizan temperaturas más bajas

Qué horarios generan mayor demanda energética

Cómo influyen los fines de semana o el uso nocturno

Qué impacto tienen los cambios de rutina dentro del hogar

Cómo se comporta el consumo frente a la meta configurada

Cuándo el equipo comienza a acercarse al límite energético establecido

Este tipo de monitoreo permite tomar decisiones durante el periodo de uso y no únicamente cuando llega la factura eléctrica.

Además del monitoreo energético, modelos compatibles incorporan tecnologías inteligentes orientadas a optimizar automáticamente el funcionamiento del sistema según las condiciones del entorno.

Entre ellas destacan sensores capaces de detectar presencia dentro de la habitación y funciones que identifican cambios bruscos de temperatura ocasionados por puertas o ventanas abiertas.

Estas herramientas buscan reducir consumo innecesario y mejorar el desempeño energético sin depender únicamente de ajustes manuales realizados por el usuario.

“Hoy existe una expectativa mucho mayor sobre el rol que debe tener la tecnología dentro del hogar. El consumidor quiere equipos capaces de adaptarse mejor a su rutina y entregarle información útil para tomar decisiones más conscientes”, agregó Maria José Cáceres, Product Manager Regional de Aires Acondicionados Residenciales de LG Electronics.

Con herramientas como kW Manager, LG Electronics continúa fortaleciendo su ecosistema de climatización inteligente en Latinoamérica, incorporando funciones orientadas a la gestión inteligente del consumo energético, conectividad y una experiencia más personalizada dentro del hogar.

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