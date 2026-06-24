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Nacionales

Segunda Brigada del Ejército realizará Marcha de endurecimiento

PRIMICIAS DIGITAL24 de junio de 2026
2 1 minuto de lectura

El Ejército de República Dominicana, la 2da. Brigada de Infantería , con sede en la Fortaleza General de División Fernando Valerio en Santiago de los Caballeros, realizará este viernes 26 de junio a partir de la 4 de la mañana una marchas de endurecimiento conocida como «Vivaque».

El Comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Coronel Gerardo Alberto Cruz Salazar ERD., encabezará la marcha acompañado de los miembros de la brigada y recorreran varios sectores y vias principales de Santiago.

Estas marchas tienen como objetivo central fortalecer la condición física y mental de los soldados, así como elevar su estado de listeza operacional.

La Segunda Brigada informa a la ciudadania de Santiago , para que cuando vean a los militares no tenga preocupación alguna por su presencia en las calles de la ciudad por la presencia militar tanto en Santiago como en otras localidades de esta provincia por donde pudiera estar la presencia de los soldados.

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