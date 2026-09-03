Santo Domingo será sede del 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos

La destacada cita cultural se celebra bajo el lema “Patrimonios compartidos, futuros comunes”

Santo Domingo.– El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron la celebración en la República Dominicana del 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos del 14 al 16 de septiembre de 2026.

El Encuentro Iberoamericano de Museos es el principal espacio de cooperación, reflexión e intercambio del sector museístico en Iberoamérica. Impulsado por el Programa Ibermuseos desde 2007, se ha consolidado como una plataforma para el diálogo regional, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de museos.

La celebración de esta edición, que por primera vez tiene lugar en el país, reafirma el compromiso de la República Dominicana con la promoción de la cultura, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento del sector museístico iberoamericano, al tiempo que proyecta a la nación como un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Bajo el lema “Patrimonios compartidos, futuros comunes”, el encuentro reunirá a profesionales del sector para reflexionar sobre los desafíos actuales de los museos, compartir experiencias y fortalecer las redes de colaboración regional.

La agenda abordará temas como la diversidad y la apropiación social del patrimonio, el impacto de la inteligencia artificial en las narrativas museales y la protección de los territorios bioculturales ante los riesgos climáticos.

Sobre el Programa Ibermuseos

Ibermuseos es el principal programa de cooperación intergubernamental dedicado al fortalecimiento del sector museístico en Iberoamérica. Desde 2007, trabaja en el desarrollo de políticas públicas, la formación y cualificación de profesionales y la protección del patrimonio museológico.

El programa articula actualmente una red de 22 países y contribuye al fortalecimiento de las más de 10.000 instituciones museísticas de la región, promoviendo la cooperación, el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas que favorezcan el desarrollo sostenible de los museos iberoamericanos.

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